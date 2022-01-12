Trakya'da fırtına etkili oluyor

Edirne, Tekirdağ ile Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar ve fırtına etkisini sürdürüyor.

Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine giren Trakya'nın bazı bölgelerinde kar devam ediyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu Edirne'de, yağışın ardından bazı bölgelerde buzlanma oluştu. Buzlanma kent genelinde hasarlı trafik kazalarına neden oldu. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ve belediye ekipleri, buzlanan bölgelerde tuzlama çalışması yaptı. Keşan, Enez ve Uzunköprü ilçeleri ile Balkanlar'a yakın sınır köylerde kar aralıklarla sürüyor. Tekirdağ Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçelerinde gece başlayan kar, sabah kent merkezinde de etkisini gösterdi. Tekirdağ çevre yolu, Hayrabolu, Muratlı ve Malkara yollarında şiddetini artıran kar, bölgeyi beyaza bürüdü. Kar nedeniyle küçük çaplı trafik kazalarının yaşandığı kentte ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için çalışma başlattı. Hayrabolu ilçesinde belediye ekipleri, tuzlama ve küreme, yüksek kesimlerde ise yol açma çalışması yapıyor. Malkara, Kapaklı ve Çerkezköy ilçelerinde de kar devam ediyor. Kırklareli Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı. Karayolları ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Bazı araçlar, kar ve buzlanma nedeniyle ilerlemekte güçlü çekiyor. Öte yandan, kentte dün akşam hızı zaman zaman saatte 106 kilometre çıkan fırtına nedeniyle bazı ev ve apartmanların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Bazı ev ve iş yerlerinin ise camları kırıldı. Bademlik Mahallesi'nde sabah bazı apartmanların uçan çatılarından kopan parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi. AFAD ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor. Kırklareli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte merkezi ile Kofçaz ilçesinde eğitime bugün ara vermişti. AA

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