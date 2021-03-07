Türkiye’de en âcil sorun geçim sıkıntısı

MetroPOLL’ün araştırmasına göre, Türkiye’de halk, “ülkenin en âcil sorunu” olarak geçim sıkıntısı ve işsizliği görüyor.

MetroPOLL Araştırma, her ay düzenli olarak yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” anketinin Şubat ayı sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Sizce hangisi ülkenin en acil sorunudur?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 58’i, ülkenin en önemli sorunu olarak geçim sıkıntısı ve işsizliği gördüğünü söylerken, ikinci sırada “pandemi mücadele” yer aldı. “Terör ve güvenlik” sorunu yüzde 10,4 ile ikinci sırada, eğitim yüzde 9,2 ile dördüncü sırada, yeni anayasa yapımı ise yüzde 3 ile son sırada yer aldı.

Anketi değerlendiren MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, “MetroPOLL’ün Şubat 2021 araştırmasına göre halkın âcil sorunları arasında yeni anayasa pek yer alıyor sayılmaz” dedi.