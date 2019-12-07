Türkiye'ye Avrupa Konseyi'nden 'insan hakları' ziyareti

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, Türkiye’de insan hakları alanındaki son gelişmelerle ilgili temaslarda bulunmak üzere 9 Aralık’ta Türkiye geliyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun davetlisi olan Buric’in, temasları sırasında Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni insan hakları eylem planı, AİHM kararlarının uygulanması, KHK mağdurlarının sorunları, OHAL Araştırma Komisyonu çalışmaları ve kayyum atamaları gibi konular öncelikle ele alınacak.

Avrupa Konseyi'nden OHAL Araştırma Komisyonu'na yakın takip

KHK ile işinden atılanların yaptığı başvuruları inceleyen OHAL Araştırma Komisyonu ile Avrupa Konseyi arasında geçen yıl bir istişare mekanizması oluşturulmuştu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), OHAL komisyonunu “iç hukuk yolu” olarak değerlendirmesinin ardından başlatılan süreçte, Avrupa Konseyi, bu komisyon çalışmalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne uygun faaliyet gösterip göstermediğini inceliyor ve bu konuda tavsiyelerde bulunuyor.

Buric, Türkiye’deki temasları sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile görüşecek.

Genel Sekreter, Türkiye’nin insan hakları eylem planıyla ilgili olarak Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından düzenlenecek toplantıya konuşmacı olarak katılacak.