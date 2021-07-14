Türkiye'nin ikinci en büyük gölü olan Tuz Gölü'nde yüzlerce flamingo ölü bulundu. Flamingo mezarını andıran manzara her yıl bölgedeki kuşları görüntüleyen doğa fotoğrafçılarını şaşkınlığa uğrattı.

Fotoğrafçılar göl sularının kilometrelerce çekildiğini gözlemledi.

Kuşların göç yolu üzerinde bulunan göle her yıl 10 bine yakın flamingo gelerek burada kuluçkaya yatıyor. Ancak kuluçkadan çıkan yavru flamingoların bu yıl yeterince besin bulamadığı belirtiliyor.

Türkiye'nin en kurak bölgesinde bulunan Tuz Gölü'nün kurumasındaki en önemli faktör tarımsal faaliyetler. Tuz gölünü besleyen su kanallarının tarım sulaması için yapılan bentlerde toplanması göldeki suların çekilmesine neden oluyor. Son dönemde yağış rejiminde yaşanan değişikliğinin kuraklığı arttırdığı, iklim değişikliğinin etkisiyle ve nüfus baskısıyla sorunun büyüdüğü belirtiliyor.

Büyüklüğüne rağmen dünyanın en sığ göllerinden biri olan Tuz Gölü'nde buharlaşma sonucu kuruyan yerlerde tuz birikiyor.