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20 TEMMUZ 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

TZOB Başkanı kurbanlık fiyatlarını açıkladı

20 Temmuz 2020, Pazartesi 15:11
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurbanlık fiyatlarının illere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte, büyükbaşta 5 bin ile 30 bin lira, küçükbaşta ise 800 lira ile 3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, ziraat odalarından aldıkları bilgilere göre, bu yıl kurban döneminde hayvan fiyatlarının illere, canlı ağırlığa, ırkına (yerli-kültür) ve büyükbaşta düve, tosun, küçükbaşta koyun, keçi olmasına göre farklılık gösterdiğini söyledi.

Şemsi Bayraktar, "İllere ve canlı ağırlığa göre farklılık göstermekle birlikte fiyatların, hayvan başına büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 800-3 bin 500 lira arasında değişeceğini, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaşta 19-30 lira, küçükbaşta 22-35 lira olacağını bekliyoruz." dedi.

Söz konusu fiyatların bayram yaklaştıkça talebe göre değişebileceğine dikkati çeken Bayraktar, Türkiye ortalamasına bakıldığında büyükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının 24 lira 61 kuruş, küçükbaş hayvanların canlı kilogram fiyatının ise 28 lira 43 kuruş olduğunu dile getirdi.

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, satışların en fazla olduğu üç ilden İstanbul'da 27-28 lira, Ankara'da 22-28 lira, İzmir'de 20-30 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının da bu illerde sırasıyla 28-30, 25-30 ve 25-35 düzeyinde seyrettiği bilgisini verdi.

AA

Etiketler: TZOB Başkanı, kurbanlık, fiyat
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