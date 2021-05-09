Uludağ'ın zirvesi İstanbul'dan görüldü

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde Uludağ manzarası, İstanbul'dan görüldü.

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek için geçen yıl "Evde kal" mottosuyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması döneminde İstanbul'dan görülebilen Uludağ, bir yıl sonra aynı noktadan fotoğraflandı. Açık havada İstanbul'un yüksek kesimlerinde izlenebilen Uludağ manzarası, tam kapanma sürecinin Marmara Bölgesi'nde hava kirliliğine olumlu yansımasının ardından kentin bazı noktalarından görülmeye başladı.

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