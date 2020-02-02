"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2020 PAZARTESİ - YIL: 50

Üsküdarlı balıkçıdan örnek davranış

02 Şubat 2020, Pazar 20:35
İstanbul'da olta balıkçılığı yaparak geçimini sağlayan Teoman Toraman, kazancıyla yıllardır sokakta yaşayan hayvanları besleyip sağlık sorunlarıyla ilgileniyor.

Üsküdar Salacak'ta bağlı küçük teknesiyle hava şartları elverdiği sürece denize açılan 57 yaşındaki Teoman Toraman, tuttuğu balıkları satarak geçimini sağlıyor. 

Gelirinin bir kısmını can dostlarına mama almak için harcayan Toraman'ın geldiğini gören kedi ve köpekler, balıkçının çevresini sararak, yanında getirdiği mamayla karnını doyuruyor.

Teoman Toraman, yaptığı açıklamada, sokakta yaşamak zorunda kalan hayvanların özellikle kötü hava koşullarında barınma ve yiyecek ihtiyaçlarının arttığını anlattı.

İnsanların sokak hayvanlarına daha duyarlı olması gerektiğini vurgulayan Toraman, "Hayvan sevgisi çok önemli. Esnafımız dükkanlarının önüne su kabı koyarak onların bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Sahipsiz sokak hayvanlarını sahiplenmek gerekir. Ben de bir sokak köpeğini sahiplendim. Ona iyi bir şekilde bakıyorum." diye konuştu.

Sokaktaki kedi ve köpeklerin karnını doyurmanın yanı sıra onların sağlık sorunlarıyla da ilgilendiğini belirten Toraman, hastalanan hayvanlara ilaç satın alarak sağlıklarını kazanmalarına yardımcı oluyor.

Toraman, "Geçtiğimiz günlerde bir yavru kedi hastalanmıştı. Ona ilaç vererek yeniden sağlığına kavuşmasını sağladım" dedi.

AA

Okunma Sayısı: 188
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz

    Kızılay soruları cevapsız

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı

    İsrail, planı uygulamaya kalkmasın

    İşçilerin hakları bir an önce verilsin

    Dünya genelinde Çin'den tahliyeler devam ediyor

    "Arap Ligi'nin açıklamasındaki bütünlüğü İİT'de de görmek istiyoruz"

    Çin'den gelenlerin bulunduğu hastaneden görüntüler paylaşıldı

    Galatasaray 3 puana 4 golle uzandı

    Londra'da terör alarmı

    Yeni tip koronavirüsüne ilişkin önemli gelişme

    "Gizemli hastalık" ile ilgili dünyada ve Türkiye'de son durum?

    Rejimden İdlib'e hava saldırısı: 7 ölü

    Bakan Kurum: Ağır hasarlı bina sayısı 3 bin 200

    Batı Şeria'da Filistinliler ile İsrail askerleri arasında gerginlik

    'Ailelerimizin tedirgin olmasını gerektirecek bir durum yok'

    İstanbul'un enflasyonu ocak ayında arttı

    Özgür Özel: Erken seçim olursa dünden razıyız

    'Barış planının bazı maddeleri BMGK kararlarıyla uyuşmuyor'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ‘Güven veren adalet’ lafta kaldı
    Genel

    Tutuklu sayısında dünyada üçüncüyüz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Acılar üzerinden siyaset yapılmaz
    Şükrü BULUT

    Şam-ı Şerif Berlin Hattı…
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Şu tabloya bakın
    Risale-i Nur'dan

    Dua; rahmet hazinesinin anahtarıdır
    M. Latif SALİHOĞLU

    Takrir-i Sükûn paravanı
    Süleyman KÖSMENE

    Depremle yaşamanın getirdikleri
    Genel

    Kızılay soruları cevapsız

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.