Uygur Türklerinden “birlik” mitingi

Doğu Türkistan’ın işgalinin 71. yıl dönümü İstanbul’da protesto edildi.

Türkiye’de yaşayan Uygur Türkleri, İstanbul Beyazıt Meydanı’nda 103 ülkeden 72 Doğu Türkistanlı teşkilatla eşzamanlı olarak protesto gösterisi gerçekleştirdi. İstanbul’da gerçekleşen eylemde Uygur Türklerinin Beyazıt Meydanını doldurduğu görüldü. Dünya genelinde 46 ülke 103 şehirde Çin işgaline karşı eylem yapıldı. Ellerinde Doğu Türkistan’daki “zulme ve soykırım faaliyetlerine son verilmesi” için çağrı içeren pankartlar taşıyan Doğu Türkistanlılar, eylem boyunca sosyal mesafe kurallarına uygun davrandığı görüldü. Uluslararası Doğu Türkistan Teşkilâtlar Birliği Genel Başkanı Hidayet Oğuzhan, Doğu Türkistan’da yapılan insanlık dışı devlet terörüne derhal son verilmelidir” diye konuştu.

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