Van'da sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi: En az 5 ölü

Van- Erciş Karayolu üzerinde sığınmacıları taşıyan kamyon devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Tuşba ilçesinde devrilen kamyondaki sığınmacılardan 5'i öldü, 37'si yaralandı. İlçenin Ağartı köyü yakınlarında mültecileri taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 38 UL 976 plakalı kamyon devrildi. Olay yerine 2 UMKE ekibi ile 11 ambulans sevk edildi. Kazada kamyonun kasasındaki sığınmacılardan 5'i hayatını kaybetti, 37'si yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Van'daki hastanelere kaldırıldı.

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