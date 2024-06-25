Van’ın 3 ilçesini sel vurdu

Van’da sağanak sele neden oldu. Üç ilçede büyükşehir belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Başkale ilçesinin Hafıziye, Tepebaşı, Muradiye’nin Adaklı ve Saray’ın Karahisar ile Baltepe mahallelerinde sağanak yağış etkili oldu.

Sele dönüşen sağanak, dere kenarındaki evler ile bazı ahırların sular altında kalmasına neden oldu. Derenin taşması sonucu, mahalle yolları sel suları altında kalırken, tarım arazileri zarar gördü. Zor anlar yaşayan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle selin vurduğu mahallelere yönlendirildi. Haber Merkezi Haber Merkezi

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