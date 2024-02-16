Vatandaş tamirata yöneldi

Aydın’ın Karacasu ilçesinde 27 yıldır demircilik yapan Ali Duran, son yıllarda vatandaşların ellerindeki ürünleri tamirat ettirmeye yöneldiklerini dile getirdi.

Duran, “Bazı durumlarda yenisini pahalı geldiği zaman vatandaş tamirata yöneliyor. Maliyetler artınca tamirata insanlar biraz daha yöneldi. 2-3 yıldır özellikle arttı tamirat düşüncesi. Zamanında bizden satın almışlar. Kullana kullana yüzü bitmiş, yenisi pahalı gelince tamiratını yaptığımız için yeni gibi oluyor zaten. Ekonomiden dolayı tamirata yönelme biraz daha arttı. Vatandaş yarıya yarıya maliyetten kurtulmuş oluyor” dedi. Aydın - Anka

Okunma Sayısı: 217

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.