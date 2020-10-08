'Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar'

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların bankalara borcunun 800 milyar liraya ulaştığını belirterek, icra dosyası sayısının 20 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.

Son 5 yılda 450 bin esnafın kepenk kapattığını anlatan Karaduman, bugün her üç gençten birinin işsiz hale geldiğine dikkati çekti. Ekonominin alarm verdiğini, çiftçilerin topraklarını terk ederek, metropollere göç ettiğini anlatan Karaduman, 1 ton buğday satan çiftçinin bugün sadece 2 çeyrek altın alabildiğinin altını çizdi. AA

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