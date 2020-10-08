"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

'Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar'

08 Ekim 2020, Perşembe 23:15
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, vatandaşların bankalara borcunun 800 milyar liraya ulaştığını belirterek, icra dosyası sayısının 20 milyonun üzerine çıktığını dile getirdi.

Son 5 yılda 450 bin esnafın kepenk kapattığını anlatan Karaduman, bugün her üç gençten birinin işsiz hale geldiğine dikkati çekti. Ekonominin alarm verdiğini, çiftçilerin topraklarını terk ederek, metropollere göç ettiğini anlatan Karaduman, 1 ton buğday satan çiftçinin bugün sadece 2 çeyrek altın alabildiğinin altını çizdi. 

AA

Etiketler: vatandaş, banka, borç
Okunma Sayısı: 116
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sayıştay: TÜİK’in hesapları hatalı

    Maraş 46 yıldır kapalıydı

    KKTC’de seçim var

    'Çocuklarımızı beklenti zengini fakirlere dönüştürmeyelim'

    KOVİD-19 aşısının denemeleri başladı

    'Vatandaşın bankalara olan borcu 800 milyar'

    En zenginler koronada da kazandı

    'Ermenistan, BM kararını uygulasın'

    Ermenistan Gence’yi yine vurdu

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 58 vefat daha

    NATO: Afganistan'dan ABD ile birlikte çıkacağız

    İngiltere'de Kovid-19 vaka sayısında rekor

    Tahran'da hastanelerde yer kalmadı

    ABD'de Kovid-19 nedeniyle 980 ölüm daha

    Trump: Beni Çin hasta etti

    Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor

    Trump'tan 'Sanal bir tartışmaya katılmam' çıkışı

    Milli Eğitim Bakanı velilere tedbir çağrısı yaptı

    Erdoğan: Kovid-19 salgını son bir asrın en büyük sağlık krizlerinden biri

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    30’lara dönüşle gelen çöküş
    Süleyman KÖSMENE

    Hayrın adı: Covid-19
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Bunu kim savunabilir?
    Ahmet BATTAL

    İnsanî finans için vicdanî statü
    Cevher İLHAN

    Ekonomi de “pik yapıyor!”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur hizmetinde müsbet yarış
    Genel

    'Çocuklarımızı beklenti zengini fakirlere dönüştürmeyelim'
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur yüzer dillerle konuşuyor
    Genel

    50 km yayladan Risale-i Nur dersine geliyorlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.