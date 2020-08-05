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5 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Yarın yurt genelinde koronavirüs denetimi yapılacak

05 Ağustos 2020, Çarşamba 12:51
İçişleri Bakanı Soylu, "Yarın, tüm Türkiye'de salgın ile ilgili bugüne kadar yaptığımız en yoğun denetimi gerçekleştireceğiz" açıklamasını yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın, tüm Türkiye'de koronavirüs denetimi yapılacağını açıkladı.

"SağlıkİçinHepimizİçin" etiketiyle Twitter hesabından paylaşım yapan Soylu, denetimin bugüne kadar yapılan en yoğun denetim olacağını belirtti.

Pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, yollar, alışveriş alanları, lokantalar, kafeteryalar, taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapılacak.

Soylu, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, esnaf ve ticaret odaları, kurum müdürleri, kolluk kuvvetleri ve zabıtanın sahada olacağını açıkladı.

Etiketler: yurt geneli, koronavirüs, denetim
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