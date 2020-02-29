Yayalara öncelik tanımayanlara ceza

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafikte yaya önceliği konusunda açıklamalarda bulundu.

Trafikte yaya önceliğine ilişkin atılan adımların, “devrim” niteliğinde olduğunu belirten Soylu, “2019’u ‘Yaya Öncelikli Trafik Yılı’ olarak ilân etmiştik. Bu yıl,’Yaya Öncelikli Trafik Haftası’ ilan edeceğiz. Arkadaşlarımız hazırlık yapıyorlar” dedi. Soylu, “Yine ‘Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz’, ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ gibi kampanyalarımız oldu. 1 Ocak 2019-24 Şubat 2020’da 107 bin 159 araç sürücüsüne yaya geçitlerinde ihlâl yaptıkları sebebiyle ceza kesildi. 14 bin 317 yayaya da kurallara uymadıkları için işlem yapıldı. Bu yayalar kırmızı ışıkta geçtiler, geçmemesi gereken yerlerden geçtiler. 2018’e göre 2019’da yaya ölümlerinde yüzde 24,4 azalış meydana geldi.” AA

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