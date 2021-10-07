Yaz mevsiminde yağışlarda artış gözlemlendi

Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar yaz mevsimi yağış ortalaması 61 milimetre olarak ölçüldü. Türkiye'de topraklara bu yaz 77, geçen yıl yaz mevsiminde ise 65,7 milimetre yağış düştü.

Buna göre Türkiye'de yaz yağışları, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 26, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 arttı.

Yaz mevsiminde en fazla yağış 483 milimetre ile Rize'de, en az yağış 3 milimetreyle Şırnak'ta kaydedildi.

Bu yaz mevsiminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri normalin altında yağış alırken Karadeniz Bölgesi’nde son 49 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışı gerçekleşti. Yaz mevsimi yağışları İzmir, Manisa, Antalya, Burdur, Isparta, Düzce, Kastamonu, Sinop, Ordu ve Giresun çevrelerinde normalin iki katından fazla artarken, Muğla, Hatay çevreleri ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin doğusu ve Van Gölü’nün batı kesimleri normale göre yüzde 60’ın üzerinde azalma gösterdi. Normaline göre en fazla artışın gerçekleştiği il ise yüzde 100 artış ile Sinop olarak kayıtlara geçti.

Bu yaz da yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri haricinde diğer bölgelerde arttı.