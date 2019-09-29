Yeni yasama yılı Salı günü başlayacak

TBMM, yeni yasama yılında ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak.

Meclis, 2,5 aylık tatilin ardından 1 Ekim Salı günü yasama çalışmalarına başlayacak. TBMM Genel Kurulunun 27. Dönem 3. Yasama Yılı'nda ilk işi bazı uluslararası sözleşmelerin onaylanmasını içeren kanun teklifleri olacak. 19 Temmuz'da tatile giren TBMM Genel Kurulu, mesaisine bu hafta yeniden başlayacak. Meclis Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek TBMM Başkanı Mustafa Şentop, birleşimi açmasının ardından sunuş konuşması yapacak. Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel Kurula takdim edecek, ardından İstiklal Marşı okunacak. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM Genel Kuruluna hitap edecek. Açılış dolayısıyla akşam da TBMM Tören Salonu'nda resepsiyon verilecek. Bu arada yeni yasama yılının başladığı salı günü siyasi partilerin grup toplantıları da gerçekleştirilecek. AA

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