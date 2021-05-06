"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Milletin meclisi mi, liderin meclisi mi?

Zafer AKINCI
06 Mayıs 2021, Perşembe
Bir asır önce Türkiye Büyük Millet Meclisi duâlarla açıldı. İlk mecliste demokrasi ile birlikte muhalefette vardı. Sonradan muhalefet ile birlikte o duâlarda terk edildi.

Uzun yıllar tek parti ve o tek partinin atanmış vekillerinin bulunduğu bir meclis vardı. Muhalefetin olmadığı bir yerde zaten seçilmiş bir meclisten bahsetmek mümkün değildir. Bu meclislere milletin meclisi yerine liderin meclisi demek daha doğru olacaktır. Aslında buna, yani muhalefetin olmadığı, cumhurun genelinin temsil edilmediği, liderin sözünden çıkılmayan yönetimlere, ideolojik Cumhuriyetler denilmektedir.

İdeolojik Cumhuriyetlerde milletin tercihine bakılmaz, karar verilir, o kararlar milletin gözünün yaşına bakılmadan uygulanır. O kararları ne o zaman, ne de sonrasında sorgulayamazsın. Bizde, Kemalizm olarak devam eden bu yapı, bugünde siyasetin genelini etkilemektedir. Demokratım diyenler bile demokrasinin tamamen zıttı olan Kemalizmi, tek adamı savunmaktadırlar. Halbuki Demokratlık, seninle aynı düşünmek zorunda değilim demektir. 

Cumhuriyetin demokrat, meclisin, milletin meclisi olması için hürriyet, demokrasi ve muhalefet olması gerekir. Bu şekilde ancak milletin bütün renkleri ve değerleri mecliste temsil edilebilir ve yönetime katılabilir. 

Bizde, birçok şeyde olduğu gibi bu Millet Meclisi de tarihte yeni bulunmuş gibi anlatılır. Halbuki öncesinde Osmanlıda, Meclisi Mebusan olarak bildiğimiz meclis vardı. Hatta, yeni açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki milletvekillerinin bir kısmı İstanbul’daki Meclisi Mebusan’dan gelen milletvekilleriydi. 

Osmanlı’nın son döneminde padişahlığın, tek adam yönetiminin artık doğru olmadığını, bunun yanlışlara, istismarlara, keyfiliklere, aldanmalara çok müsait olduğu görülmüştü. Padişah iyi olsa bile bir kişinin memleketin bütün meselelerini aynı anda yanılmadan götürmesi mümkün değildi. İdarede, bir aklın çalışmasından çok binlerce aklın çalışmasının daha doğru olacağı kabul edilmişti.

Millet olarak Osmanlıyı, doğruları fazla olduğu için seviyoruz. Fakat yönetim tarzı olarak padişahlık bilhassa ondokuzuncu yüzyıldan sonra artık mümkün değildi. Bunu gören bir kısım aydınlar ve devlet adamları padişahlığın biraz daha sembolik olarak kalmasını ve meşrûtiyetin (demokrasinin) gelmesini istemişlerdi. Maalesef, bunu isteyenlerin çoğu devletini sevmelerine rağmen hainlikle ve devlet düşmanı olarak suçlanmışlardır. 

Bu süreç kolay olmamıştı, fakat bu sürece samimî olmayanlarda katılmıştı. Bunlardan, padişaha tek adam diye karşı çıkanların bir kısmı gücü ele geçirince padişahı aratmayacak duruma gelmişlerdi. Başta İttihat ve Terakkiciler, ikinci Meşrûtiyetten sonra bunu yaşatmışlardı.

Bu yanlışlar daha sonraları da devam etti. Söylemlerle eylemlerin tamamen farklı olduğu dönemler geldi. Padişahlığa karşıyız denildi, fakat adeta padişahın yetkisini kullandılar. Meşrûtiyet iyidir dediler, fakat meşrûtiyetin lâzımı ve gereği olan siyasî partileri kapattılar. Artık bundan sonra milletin dediği olacak denildi, fakat milletin önüne senelerce tek bir partinin oy pusulası kondu. Maalesef, ders alınmamış olunmalıki, Kemalizmin getirdiği bu tek adam olma sevdası hâlâ devam etmektedir.

Bir meselede, isim ile müsemma birbiriyle örtüşmesi gerekir. Yani söylem ile eylem aynı hakikati göstermesi gerekir. Allah’ın da bir emri olan “Onların aralarındaki işleri şûrâ iledir” hakikati bizlere aileden cemaatlere, oradan devlete kadar meşveretin önemini göstermektedir. Bu da kolay değildir, emek istemekte, samimiyet istemektedir.

Okunma Sayısı: 138
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Devler Ligi'nde İstanbul'daki finalin adı: Manchester City - Chelsea

    "Bence ikinci bir referandum sorumsuzluk olur"

    Bozkır'dan Ermenistan'a 'soykırım' cevabı

    Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 356 vefat daha

    Müslüman çalışanlarıyla empati kurabilmek için oruç tuttu

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Kanada'da Pfizer/BioNTech aşısı 12-15 yaş grubu için onaylandı

    İlker Başbuğ hakkında dava açıldı

    Yurtdışından gelenlere hac ibadeti yasaklanabilir

    AB savunma bakanları Brüksel'de toplanacak

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

    Bilinçsiz ilaçlama sebep oldu

    'Balıkçıların korkulu rüyası haline geldi'

    Myanmar'da gözaltına alınan gençlerin kaybolduğu iddia edildi

    Hindistan'da en yüksek günlük ölüm gözlemlendi

    Somali'de binlerce kişi sel sebebiyle yerinden oldu

    Almanya’da ''aşırı sağ'' alarmı!

    Hangi ülkede ne kadar aşı yapıldı?

    Bakan Akar operasyonlar hakkında bilgi verdi

    Vaka sayısı en çok azalan 5 şehir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Geçim için de seçim şart
    Cevher İLHAN

    Cenâzede Risaleden duâ okunması
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tek adamcılık saplantısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet’ten, milletine Anayasa
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Vatan Gazetesi’nin yalanlarına verilen cevaplar
    Süleyman KÖSMENE

    Gönüllere şifa: Kaside-i Bürde
    Ali FERŞADOĞLU

    “Hatme-i hacegân tarzı” nedir?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Mikail YAPRAK

    “Ermeni mahallesinden başka..”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.