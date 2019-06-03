Ramazan biterken

Bir rahmet ve mağfiret ayının daha sonuna gelmiş bulunyoruz.

"Hoşgeldin ya Şehr-i Ramazan" diye karşıladığımız bu mübarek ayı, "Elveda ya Şehri Ramazan" diye uğurluyoruz. Bu uğurlamanın hüznünü, inşallah yarın idrak edeceğimiz bayram sevinci ile gidermeye çalışacağız.

Üstad Hazretleri insan hayatını ne güzel tarif etmiş:

"Evet, hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Zaman da sel dolaplarını sür’atle çalıştırıyor. Arz sefinesi de, sür’atle giderken “Temurru merre’s-sehâb” [“Bulutların geçişi gibi geçip gider.” (Neml Sûresi: 27:88.)] âyetini okuyor. (Mesnevî-i Nuriye)

Geçen Ramazan'dan bugüne, kaç yakınımızın, dostumuzun ve kardeşimizin hayat apartmanı yıkıldı, kaçının ömrü, "bulutların geçişi gibi" geçip gitti. Biz de aynı arz sefinesinde sür'atle hareket ediyoruz. Bu yolculuğun hangi limanında "Seninki de buraya kadar, haydi bakalım dünya gemisinden iniyorsun" denilecek, bilemiyoruz. Onun için biz de her an inecekmiş gibi valizimiz elimizde, hazır vaziyette yolculuğumuza devam ediyoruz.

Ramazan ayları, hayat yolculuğunda en az zamanda, en fazla ahiret erzakı elde etmek için bir fırsat olarak sunulmuş. Bu rahmet ve mağfiret mevsimini en güzel şekilde değerlendirenler, yolculuğun sonunda mutlu ve mesut bir şekilde dünya sefinesinden ayrılmış olacaklar inşallah. İçinde barındırdığı Kadir Gecesi ise, bin aydan hayırlı olarak, Resul-ü Ekrem'in (asm) ümmetine sunulmuş ayrı bir nimettir. İşte böyle gecesi ayrı, gündüzü ayrı, iftarı ayrı, sahuru ayrı bir nimet olan Ramazan'ı geride bırakırken, bu ayda kazandıklarımızı muhafaza etmeye çalışmak gibi bir sorumluluğumuz olduğunu da unutmayalım.

Yeni Asya ailesi olarak biz de, her Ramazan'da hazırladığımız "Ramazan sayfası" ile, bu ayın rahmetini, bereketini ve getirdiği bütün güzellikleri siz değerli okuyucularımızla paylaşmaya gayret ediyoruz. Bunu yaparken de, en büyük desteği sizlerden alıyoruz. Her Yeni Asya okuyucusu, aynı zamanda Yeni Asya'nın bir yazarı olabileceği hakikatiyle hareket ederek, sizlerden katkı beklediğimizi belirtmiştik.

Allah razı olsun, bu dâvetimize icabet eden okuyucu-yazarlarımızdan aldığımız değerli katkılarla, bu sene de doyucurucu bir Ramazan Sayfası hazırlamaya çalıştık. Gayret bizden, takdir sizlerden diyoruz. Değişik konularda hazırladıkları çalışmalarla sayfamıza katkıda bulunan yazarlarımıza da ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu çalışmalarının Cenab-ı Hak katında da makbul olmasını diliyoruz.

Ramazan boyunca takdim etmeye çalıştığımız Ramazan Sayfamızda eksiklerimiz, kusurlarımız mutlaka olmuştur. Biz en güzelini sizlere sunmak gayreti içinde olduk, ama mükemmel olduğumuzu da iddia etmiyoruz. Görülen eksik ve kusurlardan dolayı, size değerli okuyucularımızın anlayış ve hoşgörüsüne sığınıyoruz.

Seneye, tekrar aynı güzellikleri yaşamak dileğiyle, yarın idrak edeceğimiz Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, ülkemize, İslâm âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz.

Not: Elif ilâvemiz inşallah bayramdan sonraki ilk Pazar günü itibariyle tekrar çıkmaya devam edecektir. Elif yazarlarımıza duyrulur.