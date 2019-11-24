“Durmak yok, göle devam”

Geçen gün, bir Tarım Orman Şûrâsı düzenledik. Elimize büyük resmi alıp gösterdik, şurası tarım alanı, orman da şurası diye. Tarım, orman, çevre falan, biliyorsunuz en önem verdiğimiz konular arasındadır.

Define ararken kuruyan bir göl oldu, bazıları bir bardak gölde fırtınalar kopardı. Dipsiz midir, -afedersiniz- edepsiz midir o göl işte... Yahu, göl dediğime bakmayın, küçük bir su birikintisi gibi bir şeydi. 12 bin yıllıktı diyorlar, muhtemelen suyu da bayatlamıştı bu kadar senede. Neyse, kuruyunca kıymete bindi, herkes sahiplenmeye kalktı. Başta önemsemedik, ama kamuoyu hassasiyetini görünce anladık ki esas define o gölün kendisiymiş. Hemen sit alanı ilân ettik. Sit, İngilizce “otur” demek... İngilizcem, Mr. Arnold kadar olmasa da bu fiilin düzensiz fiil olduğunu biliyorum. Fiilin ikinci hali de “sat”. Zaten, oturum ve imar izni aldıktan sonra elinde tutma, sat...

Duble göl müjdesi!

Neyse, ne diyorduk? Gölü yeniden dolduruyoruz hem de eskisinin iki katı büyüklüğünde olacak. Manşetleri şimdiden görür gibiyim: “Duble göl müjdesi”, “Adamlar göl yaptı”. Sağolsun, tanıdık gazeteler manşetleri atmadan önce hep gönderirler, meraklı olduğumuzu bildikleri için herkesten önce görelim diye... En muhalifi bile şöyle diyecek: (Göl sularını kastederek) “Adamlar içiyor, ama çalışıyor”

150 bin kilometre kare Duble Göl...

Bu vesileyle, sadece Dipsiz Göl değil, bütün vatan sathında duble göl projesini hayata geçireceğimizin müjdesini vermek istiyorum. 2023 yılına kadar yüz ellibin kilometre kare duble göl inşa edeceğiz. İlk uygulamamız Hasankeyf’te oldu, orası duble göllenirken yine kıyamet koptu: neymiş, tarihî mekân sular altında kalacakmış. Yahu, ne yapacağımızı şaşırdık; göl kurutuyoruz ardımızdan söylenmeyen kötü söz kalmıyor, suyu basıyoruz yine kabahatli olan biz çıkıyoruz! Bir karar verin artık, ne yapmamızı istiyorsunuz? Ama biz bildiğimiz yoldan ilerlemeye devam edeceğiz, George’un Hans’ın keyfine değil, Hasankeyf’imize göre hareket edeceğiz. Tutmaz deseler de, çalmaya devam edeceğiz, mayaları... Kısaca sloganımız: “Durmak yok, göle devam...”

Torba Yasa

İstediklerini söylesinler, milletin ağzı torba değil ki büzelim... Torba demişken, Meclis’ten yeni bir torba yasa geçti. Bakanlar ve aileleri, artık ömür boyu ücretsiz sağlık sigortasından yararlanabilecek. Yani onlar kısa bir süre için bakan olurken, biz millet olarak ömür boyu onlara ve ailelerine bakan olacağız. Başka ne var? Vergi gelirlerimizi yükseltecek çok güzel düzenlemeler var. Ekonomide işler kötü gittiği için değil ha... İşler kötü olsa vergi rekortmenleri çıkarabilir miydik? Öyle mütevazı rekortmenler var ki, isimlerini gizliyorlar.

İşler o kadar iyi ki, TCDD görevlilerinden biri, eşinin şirketine 32 ihale verebiliyor. 32’yi duyunca dişli bir hediye diyebilirsiniz, ben “eş-antiyon” demeyi tercih ediyorum. Futbol kulüplerinin 7 milyar TL’lik borçları da yapılandırılıyor. Para olmasa yapılacak iş değil yani bunlar...

Bakanlara yapılacak jesti, yapılandırmaları duyunca sakın EYT tayfası “ona buna para bulunuyor da, bize niye bulunmuyor?” demesin... Bir kere, futbolcular çok daha erken emekliye ayrılabiliyorlar. Emekli olmak için ayaklarının bir yere takılıp düşmeleri bile yeterli olabiliyor.

İskandırılmayalım...

Sonra bu erken emeklilik sistemini hayata geçirdiği için batan İskandinav ülkeleri olduğu bilgisi kulağıma geldi. İskandinav Ülkeleri’nde erken emeklilik var mı? Varsa, bu ülkeler gerçekten battı mı? Batmışlarsa bile, emeklilik sistemi yüzünden mi battılar? Gerçekten bilmiyorum. “İskandırılmayalım” şimdi durup dururken...