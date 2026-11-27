İnsanlık tarihinin her döneminde dinî ve içtimaî hayatın korunmasında toplulukların önemli bir yeri olmuştur. Ancak günümüzde bu ihtiyaç daha da belirginleşmiştir.

Bediüzzaman Said Nursî, ahirzaman fitnelerine dikkat çekerken Deccal ve Süfyan gibi büyük tahrip hareketleriyle yalnız siyasî mücadele yoluyla baş edilemeyeceğine işaret eder. Çünkü mesele, yalnız iktidarları değiştirmek değil, iman ve ahlâkı korumaktır.

Devletlerin imkânları ve sınırları

İletişim, ulaşım ve sanayileşme, dünya siyasetini birkaç büyük gücün etkisine açık hâle getirmiştir. Özellikle iki dünya savaşından sonra birçok İslâm ülkesi, yeni devlet düzenlerini kurarken büyük güçlerin siyasî, ekonomik ve askerî sistemleriyle entegre etmek zorunda kalmıştır. Sovyet döneminde Orta Asya cumhuriyetlerinin sanayi, eğitim ve ticaret bakımından Moskova’ya bağımlı kılınması bunun çarpıcı misallerindendir. Türkiye gibi daha çoğulcu ve hürriyetçi ülkeler de biraz farklı da olsa savunma, sanayi, tüketim ve eğitim alanlarında uluslararası sistemle iç içedir.

Bu şartlarda devletlerden dinî hizmetleri her zaman Kur’ân ve Sünnet’in ölçülerine uygun biçimde yürütmelerini beklemek gerçekçi değildir. Devlet cami ve üniversite yapabilir; fakat onların içini ilim, ihlâs ve güzel ahlâkla doldurmak başka bir gayret ister. Siyasî ve uluslararası hesaplardan uzak, Allah rızasını esas alan sivil kuruluşlar ve cemaatler bu noktada önemli bir vazife üstlenebilir.

Hakka davet eden topluluk

Cenab-ı Hak, “İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten sakındıran bir topluluk bulunsun” buyurur (Âl-i İmrân Suresi: 104). Bu emir, dinî ve ahlâkî sorumluluğun yalnız fertlere bırakılmadığını, bu vazifeyi birlikte üstlenecek toplulukların da bulunması gerektiğini gösterir. Son peygamberden sonra yeni bir peygamber gelmeyeceğine göre, insanları hakka davet etme ve dinî değerleri yaşatma vazifesi ümmetin omuzlarındadır. Bu hizmetlerin, toplumun manevî hayatını güçlendirmesi ve ilâhî rahmete vesile olması umulur. Nitekim müminlerin birbirine merhamet ve dayanışmasını bir bedenin uzuvlarına benzeten hadis, bu beraberliğin ahlâkî temelini ortaya koyar. İman ve Kur’ân hizmeti, yalnız ferdî gayretle sınırlı kalmamalı; ilim, eğitim, yardımlaşma ve tebliğ alanlarında ortak bir şuura dönüşmelidir.

İslâm tarihi de siyasî iktidarlarla dinî hizmetlerin her zaman aynı çizgide ilerlemediğini gösterir. Tarihin farklı dönemlerinde iktidar sahiplerinin yanlışları karşısında Ehl-i Beyt’in, âlimlerin ve hakikati savunan çevrelerin dinî ve ahlâkî rehberliği önem kazanmıştır. İnsanlar, makamı değil hak ve adaleti esas alan bu şahsiyetlerde İslâm’ın güzel yüzünü görmüş, onların rehberliğiyle dinî değerlerle bağlarını kuvvetlendirmiştir.

İslâm yalnızca teorik bir düşünce sistemi değildir; ibadet, ilim, tefekkür, güzel ahlâk, muhabbet, fedakârlık ve dayanışma hayatıdır. Cemaatler bu değerlerin birlikte öğrenilip yaşanmasına imkân hazırlar. Bu sebeple İslâmî cemaatler bir ayrışma unsuru değil, ümmetin ortak iyiliğine hizmet eden sivil dayanışma merkezleri olmalıdır. Bu yapılar dünya siyasetinin geçici hesaplarına kapılmadan, farklı çevrelerle kardeşlik ve iş birliğini geliştirmelidir. Devletlerin ve siyasî aktörlerin de samimiyetle dinî hizmet yürüten topluluklara engel olmak yerine, hukuk içinde çalışmalarına imkân tanıması gerekir.