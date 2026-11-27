Ene ve enaniyet Risale-i Nur’da teferruatıyla izah edilmiş bir konudur.

Nefis terbiyesi başta olmak üzere,şeytanın ve şeytanlaşmış insanların şerrinden korunmak ve hizmetimizde istikameti muhafaza edebilmek için, enaniyet bahsi müstakil risale ve konu başlığı altında izah edilmiştir.

Enaniyet Arapça “ben” anlamına gelen “ene” kelimesinden türetilmiş olup; benlik, kibir, gurur, bencillik ve egoizm anlamlarına gelen bir ahlâk ve psikoloji terimidir. Enaniyet; İnsanın kendi benliğini ön plana çıkarması, her şeyi kendi şahsına mal etmesi, kendini her şeyin merkezi ve üstün görmesi halidir. Günümüz psikolojisindeki egoizm kavramıyla büyük ölçüde örtüşür. Kısaca enaniyet insanın fıtratına derc edilmiş sayısız duygulardan bir tanesi olup, kendini beğenme, bencillik, egoistlik manalarına gelmektedir.

Bediüzzaman hazretleri, enaniyet noktasında talebelerini aldanmamak için her şart altında ikaz etmekte ve enaniyetin hizmetimiz için büyük tehlike olduğunu beyan etmektedir. Bu kadar detaylı izahat ve derslere rağmen üçüncü Medrese-i Yusufiye tabir ettiği Afyon Hapishanesinde, Üstad talebeleri arasında meydana gelen gerginlik, üzerine yazdığı ikaz mektubunda hadiseyi enaniyete bağlamaktadır. Fakat talebelerini doğrudan suçlamadan uyardığını görmekteyiz. Bunu Mektubun hitap cümlesinde kullandığı kelimelerden anlamaktayız. Sanki lâhikalarda talebelerine karşı sarf ettiği hitap kelimelerinin tamamını bu ikaz mektubunun giriş kısmında istimal etmiş. O günkü zor şartlar altındaki mahpus talebeleriyle, gelecekte Risale-i Nur’a talebe olacaklara sahip olmaları gereken ahlâkî değerleri hatırlatmış:

“Aziz, sıddık kardeşlerim ve hizmet-i Kur’âniyede ve imaniyede hâlis arkadaşlarım ve hak ve hakikat ve berzah ve ahiret yolunda ayrılmaz yoldaşlarım!”1

Mektubun devamında talebeler arasında “...sıkıntıdan neş’et eden gerginlikler ve kusurlar yüzünden İhlâs Risalesi’nin düsturları muhafaza edilmediğinden...” bahisle, vuku bulan olumsuzluk ve kırgınlıktan dolayı helalleşmelerini ikaz ediyor. Ve bu iman ve Kur’ân hizmetinde bulunanların birbirlerine en fedakâr nesebî kardeşten daha ziyade kardeş olduklarını ihtar ediyor. Kardeşliğin gereğinin ise, kardeşinin kusurunu örtmesi, yapılan hatanın unutulması ve birbirlerini affetmeleri olduğunu beyan ediyor.

Mektubun bundan sonraki bölümünde talebeler arasındaki gerginlik ve ihtilafın kaynağını teşhis edip, çözüm yolunu gösteriyor. Fakat çözümü gösterirken, Yirmi Birinci Lem’a olan İhlâs Risalesi’nde kullandığı metodu uyguladığını görmekteyiz. “İhlâsı kıran ikinci mani” izah edilirken, kardeşlerin şerefinden bahsedilmiş ve şöyle denilmiştir:“...büyük şeref-i manevîyi şahsî, hodfüruşâne, rekabetkârâne, cüz’î bir şerefe ve şöhrete feda etmek, Risale-i Nur şakirdlerinden yüz derece uzak olduğu ümidindeyim.” Üstad bu ümidini ve Talebelerine olan samimî güvenini şöyle ifade etmiştir: “Sizlerin kalp ve ruh ve aklınızı ittiham etmem. Risale-i Nur’un verdiği tesire binaen itimad ediyorum. Fakat nefis ve heva ve his ve vehim bazen aldatıyorlar.”2

Afyon hapishanesinde de benzer bir tavır gösteriyor ve talebeleri arasındaki ihtilafı “geçici enaniyet” ile izah ediyor ve “...enaniyetinizi nefs-i emmareye vermiyorum ve Risale-i Nur şakirdlerine yakıştıramıyorum; belki nefs-i emmaresini terk eden evliyalarda dahi bulunan, bir nevi muvakkat enaniyet telâkki ediyorum.” dedikten sonra “barışınız” diye emrediyor. Talebelerin arasında çıkan ihtilafta doğrudan talebelrini itham etmemiş, kavli leyn, yumuşak bir tarzda uyarmış ve barışmalarını sağlamıştır. Bu mektuptan ders çıkarmak duasıyla....

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 376.

2- Lem’alar, s.282