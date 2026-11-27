BİR SEVDA İDİ ÖĞRETMEN OLMAK-32

Akpınar’daki dersten birkaç gün sonra Mustafa Ali, Gediz’e gelmiş. O gün derse gelen ve sonradan Gediz Belediye Başkanlığı da yapan Hidayet Dönmez’in küçük bir mobilya dükkânı vardı: Hilal Mobilya. Halk arasında “Helal Mobilya” diye anılırdı.

Mustafa Ali, araştırıp dükkânı bulmuş. Kapıdan içeri girer girmez, yağmur bulutu gibi kapkara bir yüz ve öfkeli bir sesle: Hidayet Bey! Hidayet Bey! Benim kendime göre bir inancım, bir hayat felsefem vardı. Köye geldiniz, bütün felsefî değerlerimi altüst ettiniz. Kafamın ayarlarını bozdunuz. Şimdi bu kafayı nasıl bozduysanız öyle düzeltin!

Hidayet Ağabey gayet sakin, o heybetli duruşuyla Mustafa Ali’nin gözlerinin içine bakmış. Merhametle tebessüm ederek koltuğu göstermiş: Mustafa Ali Hocam! Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz. Buyurun oturun. Önce bir çay içelim, aklımız yerine gelsin.

Mustafa Ali sakince oturmuş. Hidayet Ağabey de kavl-i leyyin ile, tartışmaya ve inatlaşmaya girmeden anlatmaya başlamış:

“Madem yapan bilir, elbette bilen konuşur. Madem konuşacak, elbette zîşuur ve zîfikir ve konuşmasını bilenlerle konuşacak.”¹

Ardından sözlerini şöyle sürdürmüş: İnsanı yoktan var eden, kader-i İlâhîde mahiyetini tanzim eden, ihtiyacına göre kâinatı yaratıp insanı bu dünyaya gönderen Allah, elbette insan gibi bir makineye kullanım kılavuzu hükmünde bir kitap gönderecek; kitabın manasını anlatacak bir muallim de gönderecek. Hem göndermiş. Öyleyse insan, bu makinenin işleyişinde, onu yapanın koyduğu şartlara uygun hareket etmeli. Yoksa dar aklımızla ve felsefenin çürük direkleriyle insanı ayakta tutamayız.

Mustafa Ali: Evet, doğru dersiniz. Sizin kâinat Sahibinden duyurduğunuz imanî esaslar, kafamdaki bütün felsefî esasları darmadağın edip sildi. Şimdi zihnim bomboş kaldı. Elbette bu boşluğu hakikî esaslarla doldurmalıyım.

Hidayet Ağabey, ardından onu Yaren Odası’na davet etmiş. Gediz’in bu güzel geleneğini anlatarak: Bizim de acizane nezaret ettiğimiz bir yaren odamız var. Hafta sonları, bilhassa köylerde görev yapan bekâr öğretmenlerle burada beraber oluruz. Bu akşam da hep birlikte olacağız. Çoğu okul arkadaşınız. Hem tanışırsınız, hem sorularınıza cevap bulur, hem de eski hatıralarınızı yâd edersiniz. Orada yatarsınız, sabah da beraber kahvaltı ederiz.

Mustafa Ali duyduklarına inanamıyordu. Menfaatin öne çıktığı bir zamanda, karşılıksız böyle bir hizmet ona okul yıllarının güzel günlerini hatırlatmıştı.

Hidayet Ağabey dükkânı erken kapatıp birlikte yaren odasına gitmişler. Bütün yarenlerini akşam yemeğine davet etmiş, mutfağa bizzat geçerek koca düdüklü tencerede etli patates yemeği hazırlamaya başlamıştı.

Yaren Odası, deprem sonrası geçici olarak verilen prefabrik bir binaydı. İki oda, genişçe bir salon ve küçücük bir mutfağı vardı. Mustafa Ali, mutfakta bir tabureye oturmuş, merakla etrafı seyrediyordu.

Derken, herbiri başka bir köyde görev yapan genç öğretmenler, “Hidayet’in Yaren Odası”na birer birer gelmeye başladılar...

Dipnot:

1- Mektubat, s. 97.