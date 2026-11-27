Şanlıurfa ahalisinin dilinde yaşayan “Şimbilo Şirketi” tabiri, 95 senelik bir vak’anın hatırasıdır.

1929 senesinde, 200.000 lira sermaye ve 50 senelik imtiyaz ile teşekkül eden Urfa Şehri Elektrik Türk Anonim Şirketi, Büyükyol’daki eski kilise binasında (bugünkü Selahaddin Eyyubi Camii) elektrik istihsaline başlamıştı. Halk rivayetinde Alman şirketinden, 16 senede 165 aboneden bahsolunur; arşiv kayıtları ise şirketin Türk sermayeli olduğunu, abone adedinin bine yaklaştığını ve 1936’da kâr ettiğini gösterir. Buna rağmen 1942 senesinde “başarısızlık” bahanesiyle belediyeye devredilir. Plan tutturulamaması, verimsizlik ve intizamsızlık, şirketin adını lakayt, ahbap-çavuş ve batık müesseselerin remzi haline getirir.

Bugün dahi belediye hizmetlerinden spor kulüplerine kadar “Şimbilo düzeni” denilmekte, hesap vermeyen, kimin eli kimin cebinde belli olmayan yapıların ismi olarak kullanılmaktadır. Bazı siyasî parti mensupları da mevcut hükümeti fon vurgunundan dolayı bu tabirle tavsif etmişlerdir. Sözlü nakilde bozulma olsa da hakikat aynıdır: Plansız ve murakabesiz idare, şirketi de milleti de iflasa sürükler.

Said Nursî aynı hali millet mikyasında teşhis eder. İstibdat, meşveretsizlik ve liyakatsizlik aynı neticeyi verir. Said Nursî Münazarat adlı eserinde “İstibdat nedir?” sualine Cevap: İstibdat tahakkümdür, muâmele-i keyfîyedir, kuvvete istinad ile cebirdir, rey-i vâhiddir, sû-i istimâlâta gâyet müsâit bir zemindir, zulmün temelidir, insâniyetin mâhisidir. Sefâlet derelerinin esfel-i sâfilînine insanı tekerlendiren ve âlem-i İslâmiyeti zillet ve sefâlete düşürttüren ve ağrâz ve husûmeti uyandıran ve İslâmiyeti zehirlendiren, hattâ herşeye sirâyet ile zehrini atan, o derece ihtilâfâtı beyne’l-İslâm îkâ edip, Mûtezile, Cebriye, Mürcie gibi dalâlet fırkalarını tevlid eden, istibdattır.” 1 şeklinde cevap vermiştir.

Şimbilo’nun mahallî iflası ile Nursî’nin umumî ikazı aynı noktaya işaret eder: Keyfîlik, murakabe zaafı ve liyakatsizlik hem şirketi hem milleti batırır. Çare aynıdır: Meşveret, adalet, liyakat ve iktisat. Birisi mahallî hafızadan, diğeri tefekkürden gelen bu iki ses, intizamlı, hesap veren ve hizmetkâr yapının ayakta kalacağını beyan eder. Nursî’nin yolu ise keyfîliğin yerine meşveret, israfın yerine iktisat, liyakatsizliğin yerine hizmetkârlık koyar. Hem şirket hem millet bu nizam ile ayağa kalkar ve bereket bulur.

Yine Münazarat adlı eserinde “İstibdadın esası, kuvvet şahısta olur, kanunu kendi keyfîne tâbi edebilir”.2 “Cumhuriyet ki, adalet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten ibarettir”.3 “Kuvvet kanunda olmalı. Yoksa istibdat tevzi olunmuş olur.”4 şeklinde kanun hâkimiyetinin ehemmiyetinden bahsetmektedir.

Kuvvet kanunda toplanınca adalet ve meşveret hâkim olur; şahısta toplanınca istibdat doğar; birkaç gruba dağılınca ise herkes kendi alanında keyfî hareket eder. Kanun hâkimiyeti Şimbilo tarzı şirket ve yönetimlerin panzehiridir.

Dipnotlar:

1- Münazarat, s. 50.

2- Age., s. 221.

3- ESDE., s. 45.

4- Divan-ı Harb-i Örfî, Hakikat, s. 65.