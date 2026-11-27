1946’da Adnan Menderes ve arkadaşları öncülüğünde Demokrat Parti ile 35 sene sonra ortaya çıkan Demokratlar, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde tek parti istibdat zincirlerini kırarak ayağa kalktılar ve iktidara geldiler.

O dönemde Üstad Bediüzzaman ve Nur Talebelerinin onlara nokta-i istinat olması ile ülkeyi on yıl boyunca maddî – manevî alanda kalkındırarak yükselttiler.

Onların müspet icraatlarını hazmetmeyen Zındıka komitesi (Kemalist derin devlet), 1960’ta askerleri iğfal ederek onlara darbe yaptırdı. Demokratları iktidardan düşürerek onlara ağır bir darbe vurdu ve dağıttı. Ancak onlar pes etmedi.1965’te Süleyman Demirel liderliğinde Adalet Partisi’nde toparlanıp ayağa kalktılar ve tekrar iktidara gelmeyi başardılar. Hizmetlerine kaldıkları yerden devam ettiler.

Komite, 1971’de yine askerleri devreye soktu ve muhtıra ile onları iktidardan düşürdü. Ancak onları dağıtamadı. Hile ve fesat oyunları ile güçlerini zayıflatmak için Necmettin Erbakan liderliğinde dindar kimlikli güçleri sahneye sürdü. Demokratlar koalisyonlarla da olsa iktidarda kalmaya devam ettiler.

DARBELER HEP DEMOKRAT İKTİDARLARA KARŞI YAPILMIŞTIR

Komite, 1980’de tekrar harekete geçti. Yine askerleri iğfal ederek onlara darbe yaptırdı ve Demokrat iktidarı alaşağı etti. Komite bu sefer çok ince ve münafıkâne planları uygulamaya koydu. Nur Talebelerinin çoğunu ve halkı aldatarak şaşırttı ve darbecilere biat ettirdi.

Yeni Asya’nın nokta-i istinad olmasıyla ve Süleyman Demirel’in feraset ve cesaret göstermesiyle Doğru Yol Partisi çatısında toplanan Demokratlar, tekrar ayağa kalktılar. 1991’de koalisyon ile de olsa tekrar iktidara geldiler ve ülkeye hizmet etmeye devam ettiler.

1993’te Süleyman Demirel’in Cumhurbaşkanı seçilmesi üzerine Demokratlar bir bocalama dönemi yaşadı. Bunu fırsat bilen zındıka komitesi, oynadığı haince oyunlarla Demokratların genleri ile oynadı. DYP’nin başına Demokrat misyonunun pek şuurunda olmayan, vizyonsuz, halk çoğunluğunun tasvip etmeyeceği acemi şahsiyetlerin getirilmesini sağlandı.

Bunların Demokrat misyon adına koalisyon ve seçim süreçlerinde ve 28 Şubat döneminde sergiledikleri yanlış tavırlar ve izledikleri hatalı politikalar, Demokrat kitlenin ve halkın bir bölümünün DYP’den uzaklaşıp dindar kimlikli uç partilere kaymasına sebep oldu. Bu durum, komiteye Demokratlara ağır darbe vurma fırsatı verdi. O da, onları 2002’de saf dışı ederek, Demokrasiye inanmayan ve Kemalizm’in ayakta kalmasını sağlayacak dindar kimlikli güçleri parlatarak iktidara taşıdı.

24 yıldan bu yana ülkeyi yöneten ve her seçim öncesinde değişik oyunlarla demokrat alternatifinin meydana çıkmasını engelleyen iktidar partisinin, en az %15 gibi bir oy oranı Demokrat kitlenin oyudur. Bu kitle iktidara gelebilecek ciddî bir alternatif görmedikleri için yıllardan beri orada emanet olarak durmaktadır. Bu kitle sergilenen istibdattan, adaletsizlerden, usulsüzlüklerden, izlenen yanlış politikalardan şiddetle muzdariptir ve rahatsızdır.

Günümüzde Demokrat misyonunu temsil eden Demokrat Parti, Menderes ve Demirel gibi korku ve baskı engelini aşacak vizyon ve liyakat sahibi kişilerden oluşan bir kadro ile ülkenin siyasî ve sosyal problemlerini çözebilecek gerçekçi bir programla meydanlara çıkması durumunda, sağdaki demokrat boşluğu doldurması, demokrat kitle ile toplumun önemli bir kesimin ona yönelmesi ve onu iktidara taşıması kuvvetle muhtemeldir. Bu iş için şartlar çok müsaittir.