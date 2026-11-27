Siyasette ve medyada kimler kimin yanında, kimler kimin karşısında durmaktadır?

Zahire ve görünüşe bakılırsa herkesin safı belliymiş gibi duruyor. Ancak söylenenin, yazılanın ya da sert bir siyasi dilin meydanlarda, sokaklarda ve hanelerde nelere yol açtığını incelediğimizde durumun o kadar net olmadığı ortaya çıkıyor.

Bilhassa Türkiye’deki medya ve siyaset sahnesinin son yirmi yılını daha yakından mercek altına aldığımızda, görünürdeki kavgaların ve karşılıklı restleşmelerin bir “etki-tepki” tablosunu beraberinde getirdiğini görmekteyiz.

Siyasal İslâm’ın devamı olan mevcut iktidarın ve ona destek veren yayın kuruluşlarının İslâmi değerleri hangi üslup ve dille savunduklarını düşünün. Kullandıkları o sert, ötekileştirici, kutuplaştırıcı, hatta zaman zaman hakaret sınırlarını zorlayan dili; sözde “vesayetle savaşlarını” ve sözde “dini savunmalarını” hepimiz bilmekteyiz.

Peki bu sert ve saldırgan dil, toplumda sosyolojik olarak ne gibi sonuçlar doğurdu?

Siyaset sosyolojisinde buna “karşılıklı radikalleşme” denir; biz halk diliyle söyleyelim: “Sen karşı tarafa ne kadar kontrolsüz saldırırsan, karşı tarafı o kadar birleştirirsin.”

Kemalist sistemin kendi içindeki siyasi ayrılıkları bertaraf ederek saflarını sıklaştırmasını ve tabanını birbirine daha da kenetlemesini bizzat bu tahrik edici dilin sağladığını söyleyebiliriz.

Olayın daha vahim tarafı ise din adına yapılan yanlış siyasetin toplumun bir kesiminde dine mal edilmesi ve bunun sonucunda genç kuşakların ve kararsızların dinden, cemaatlerden ve dini kimlikten soğumasıdır.

Söylediklerimizin teorik kaldığını ve pratikte karşılık bulmadığını söyleyenler olabilir; ama isterseniz sokaklara ve rakamlara bakalım. 1990’larda ağırlıklı olarak devlet protokolü ve resmî törenler çerçevesinde varlık gösteren “M. Kemal” sembolizmi, 2010’lu yıllardan itibaren toplumun geniş bir kesimine yayılan bir itiraz ve kimlik sembolüne dönüştü. Arabaların arkasına yapıştırılan “K. Atatürk” imzalarından bedenlerdeki dövmelere kadar. Anıtkabir’i 2024’te son yılların en yüksek seviyesinde 6,5 milyon kişi ziyaret etti; KONDA’ya göre kendini “dindar” tanımlayanların oranı ise 2008’de yüzde 55 iken 2025’te yüzde 46’ya geriledi.

Yıllarca “sistem değişti” söylemlerini tekrarlayanların aksine hem sokaktaki sosyolojik gelişmeler hem de devletin resmi mevzuatı, Kemalist sistemin her zamankinden daha güçlü bir biçimde ayakta olduğunu göstermektedir.

Tarih bize şunu öğretir: Bir fikre veya bir sisteme en büyük hizmeti her zaman onun açık savunucuları yapmaz. Bazen o fikre en sert ve en kontrolsüz biçimde saldıranlar, oluşturdukları toplumsal tepkiyle o sistemin en büyük taşıyıcısı hâline gelirler.

Bugün Türkiye’de ortaya çıkan tablo tam olarak budur. Provokatif dil ve saldırgan medya pratiği, bir yandan dini ve muhafazakâr değerleri yıpratırken diğer yandan Kemalist sistemin toplumsal meşruiyetini hiçbir dönemde olmadığı kadar güçlendirmiştir.

Kaynaklar:

TRT Haber (2024), 2024’te Anıtkabir’e rekor ziyaret,

Timeturk (2025), Türkiye dinsizleşiyor mu?,

Mirat Haber (17.11.2026), Kur’an kursu mu, Kemalizmin eğitim kampı mı?