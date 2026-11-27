1992 yılına gelindiğinde Silvan’da hayat, adeta durma noktasına gelmişti.

İnsan için ölümden daha acı ne olabilirdi? Ne var ki Silvan’da ölüm, sıradan bir hadise hâline gelmişti. İnsanların öldürülmediği bir gün neredeyse yoktu. Sokaklarda korku, evlerde endişe, gönüllerde tarifsiz bir huzursuzluk hüküm sürüyordu. İnsanlarla rahatça oturup konuşmak bile mümkün değildi. Çünkü kiminle konuşsanız, sözünüzden bir tarafın mensubu olduğunuz sonucu çıkarılabilirdi. Bazen susmak bile insanı korumaya yetmiyordu.

O günlerde devlet hastanesinde görev yapan uzman bir doktor, PKK mensubu olduğu söylenen birini tedavi ettiği gerekçesiyle karşıt bir grup tarafından öldürüldü. Ne acı bir hadiseydi! Bin bir emekle yetiştirilen, halkın sevdiği, insanlara şifa dağıtan bir hekim, bir anda kör bir kurşunun kurbanı olmuştu. Bir insanın hayatını kurtarmak için yıllarını harcayan bir doktorun, yine bir insan eliyle hayattan koparılması, yaşadığımız karanlığın en acı çelişkilerinden biriydi.

İş yerimiz şehir dışında olduğundan kızımı kendi arabamla okula götürüp getiriyordum. Bir sabah yine kızımı okula götürürken üzerimizden helikopter sesine benzer bir gürültü geldiğini duydum. Kızıma, “Bugün önemli bir hadise olmuş olmalı; helikopterin sesi yaklaşıyor,” dedim. Derken bir vatandaş arabamı durdurdu:

“Arabanın tekerleği patlamış, jantın üzerinde gidiyorsun,” dedi.

Meğer helikopter sandığım ses, patlayan lastiğin jant üzerinde çıkardığı gürültüymüş. O gün kendi kendime düşündüm: İnsan, yaşadığı hadiselerden nasıl etkileniyordu? Zihnimiz öylesine silah, askerî araç ve helikopter seslerine alışmıştı ki sıradan bir tekerlek sesi bile bize bir çatışmayı hatırlatıyordu. Demek ki terör yalnızca insanın bedenini değil, ruhunu ve hayal dünyasını da yaralıyordu.

Silvan’da ölüm hadiseleri saymakla bitmiyordu. Bir gün PKK mensubu olduğu söylenen bir genç, Hizbullah tarafından şehir merkezinde öldürüldü. Ali isimli bir vatandaş, balkonundan halka seslenerek saldırganı teşhis etti. Ancak yaptığı bu ihbar, onun da sonunu hazırladı. Kendi balkonunda bir kurşunla hayatını kaybetti. Artık kimin kimi, hangi gerekçeyle öldürdüğünü anlamanın bile güçleştiği bir korku ikliminde yaşıyorduk.

Geceleri şehrin giriş ve çıkışları kontrol altındaydı. Bazen insanlar infaz ediliyor, bazen araçlar yaylım ateşine tutuluyordu. Dikkatimi çeken bir husus vardı: Geceleri sokağa rahatça çıkabilenler ya sarhoşlar, ya meczup diye bilinenler ya da Nur talebeleriydi. Çünkü Nur talebeleri kimseyle çatışmaz, kimseye düşmanlık beslemez, herkesi kardeşliğe ve barışa davet ederdi.

Bu hatıralar arasında Ramazan Fidan ağabeyin ayrı bir yeri vardı. Herkesin “Çavuş” diye tanıdığı bu muhterem insan, iman hizmetinden taviz vermeyen, yaşına rağmen cesaretini kaybetmeyen bir Nur talebesiydi. Yatsı namazını Selahaddin Eyyubi Camii’nde kıldıktan sonra, hiçbir engel tanımadan elinde taşıdığı bastonlu şemsiyesiyle Nur medresesine giderdi.

Medresenin yakınında askerî lojmanlar bulunuyordu. Bir gece nöbetçi asker, komutanına telefon ederek bitişikteki eve silahlı bir teröristin girdiğini ihbar etti. Bunun üzerine bir askerî birlik, kaymakamlığa vekâlet eden bir yüzbaşıyla birlikte medreseyi kontrol altına aldı.

Fakat içerideki kişinin, kaymakamlıkta tahrirat kâtibi olarak görev yapan Ramazan Fidan olduğunu görünce yüzbaşı şaşkınlığını gizleyemedi:

“Ramazan Bey, senin bu kıyamette burada ne işin var. Hane silahın? der

Ramazan ağabeyin kendine has bir mizacı vardı. Bu söze takılarak yüzbaşıyla şakalaşarak, şemsiyesini gösterir. “İşte silahım” der. O karanlık günlerde, insanların sokağa çıkmaya korktuğu bir şehirde, Ramazan abi iman hizmetinin başındaydı.

Silvan’ın o günleri bize şunu öğretti: Silahın hüküm sürdüğü yerde korku büyür; fakat iman, ihlâs ve kardeşlik insanın yüreğine cesaret verir. Herkesin birbirinden şüphelendiği bir zamanda, insanları birbirine düşman etmek yerine kardeşliğe çağırmak da başlı başına bir kahramanlıktı. Ramazan Fidan ağabey ve onun gibi Nur talebeleri, karanlığın ortasında bu sessiz kahramanlığın canlı örnekleriydi.