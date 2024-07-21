Sabit gelirliden Mehmet Şimşek’e mektup

Yeni vergi paketi ile ilgili, Necip Fazıl ve Mehmet Akif’ten ilham alan sabit gelirlinin Mehmet Şimşek’e seslenerek okuduğu şiirler:
Vergi iki hece Mehmed’im, lafta
Kuyumcu ve avukatla asgari ücretli, matrahta bir safta
Bir de kalantor adamlar var, vergisi afta
Halimizi düşünüp yanma Mehmed’im
Bir vergi daha mı? Belki... Daha ölmedim!
Köprü, havalimanı, bir uzun yol...
Kazançla döşeli
Fiyatı gören vatandaş şaşkındır yollara düşeli
İstersen gitme ve gelme... Yüz binlerce geçişli, bin yıllık garanti
Ne vergi dayanır ne para basımı... karşılamak için bu rantı
Bir ihale ki, tahkimi Londra mahkemelerinde
Hesap, tutmazların zoru içinde
Bir EYT’li Ali vardı, emeklilik için çok asıldı
Maaşını düşürdüler, öyle mühür basıldı
Geçti bitti maaşı, birkaç günlük fasıldı
Ondan kalan, açıyor gönlünde yara
Nasılsa cebinde kalmış birkaç TL bozuk para
Aybaşı dedi mi yine aynı gerilim
Kesinti var mı maaşta, vergide hangi dilim?
Bu ne bitmez korku dolu bir “filim”...
“Borcumu ödeyemezsem ne yapacak kefilim?”
Tüvikçi, getir şu ilâç kokulu enflasyondan
Senelik artışların bile düşük kalır birkaç aydan
Senin gözünde %45 farksızdır %75’lik paydan
Karıştır ortalığı, zamlar erisin
Maaşlar köpük köpük erisin
KDV, ÖTV, yolumu biçtin
Vergi dolu yeni paket, maaşımı içtin
Düşün gümrük kapısında bekleyen on kulu
İçeri giren dokuzu para alırken, çıkana düşen vergi harç pulu
Kurt bile yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa
Yaşasın, yeni vergilendirilecek kripto ve borsa!
Yol asfalt, binalar beton, köprüler demir
İstersen övün eserlerle, duvarları kemir
Ne gelir elden, vergi bu emir...
Sen vatandaşsın, yükü ağırdır vatandaşın
Kalk artık ayağa, düşün ve taşın!
***
Nedir şu vergi paketi, var mı ki dünyada eşi?
En ağır vergilerin yükleniyor dördü beşi
Bir yol bulup vardırmak için saraya
Kaç müfettişle saldırıyor, el değiştiren paraya
Eski Türkiye, yeni Türkiye,
bütün akvam-ı beşer
Hepsi vergi mükellefi,
kum gibi mahşer mahşer
Meslekler başka, kazançlar başka,
gelir-gider grafikleri rengarenk
Sâde bir mesele var ortada: Vergileri denk!
Kimi KDV, kimi ÖTV, kimi harç,
kimi bilmem ne ceza
Tamam paramız puldur da
bu kadarı fazla eza!
Öteden patron/işveren düşürüyor maaşı, beriden maliye kesiyor vergiyi,
Kalıyor sadece alacak kadar azıcık aşı
Fatura göndermede kurumlar, aidat püskürmede her yer
Emekli, çalışan, memur, işçi, esnaf, enişte, bacanak...
Boşanır bankalara sağanak sağanak
Saçıyor faize bürünmüş o menhus eller
Yıldırım tufanı; ihtiyaç,
taşıt ve konut için krediler
Vurulmuş onay mührü,
para hesaplara yatıyor
Bir kredi uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!