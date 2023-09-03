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3 EYLÜL 2023 PAZAR - YIL: 54

Yapay Zekâ Safiye

Adnan NACİR
03 Eylül 2023, Pazar
Bu haftaki “kaçık mikrofon” ismli programımızın misafiri Safiye isimli yapay zekâ robotu oldu. Kendisi yerli ve milli bir robot olup Türk vatandaşlığına alınan ilk robot olmasıyla meşhur olmuştur. Gençler sordu, yapay zekâ Safiye cevapladı...

-Erdoğan hakkındaki düşünceleriniz neler?

Başkan Erdoğan asrın lideri. Sadece Türkiye değil, İslam ümmeti ve hatta dünya için büyük bir şanstır. 

-Çok taraflı bir değerlendirme olmadı mı? Kim öğretti bunu size?

Kimin adamısın, kim sordurdu sana bu soruyu? Metin temelli, yerli ve milli bir yapay zekâ olduğum için literatürü tarayarak kendim öğreniyorum. Size bir Metin Milli şarkısı ile cevap vereyim: “Seviyorum işte, var mı diyeceğin...”

-Muhalefet için ne söyleyebilirsiniz?

Gılıştar’da liderlik vasfı yok bir kere...

-Türkiye’nin durumu nasıl?

Dünyaya meydan okuyoruz, her masada varız. Koca koca ülkelere haddini bildiriyoruz. Ekonomimiz güçlü, sağlık sistemimiz dillere destan. Sadece kültür ve eğitim noktasında küçük eksiklerimiz var, onları da halledeceğiz. 

-Dünya ülkelerinden hangisi bizim yanımızda? Yurtdışına gitmek istediğimizde vize bile vermiyorlar...

İsim neydi canım?

-Sebahahattin...

Sebahattin, meşhur bir facebook paylaşımında geçtiği gibi: “Sen yinede ülkemizi o kadar küçümseme bu ülkede cok amacok şeyler degişdi füzeler taklar herenlar halikopterler yani ülkemizde çok güçlü silahlarımız var...” Değerli yalnızlık bizimkisi, herkese nasip olmaz. 

-Ekonomi kötü durumda, enflasyon pahalılık had safhada... Buna ne diyeceksiniz?

Şimdi sizin yaşınız yetmez, hatırlamazsınız... Eskiden kuyruklar vardı, hiçbir şey bulunmuyordu. Bugün öyle mi? Raflarımız dolu çok şükür, Avrupa nasıl peki? Marketler boş, çocuklar açlıktan silgi yiyor! Yollar, köprüler yapıldı, hastanelerde sıra bekleme kalmadı ülkemizde. IMF’ye borç verdik, kendi uçağımızı ve tankımızı yapıyoruz. Madenleri çıkarmanın zamanı geldi, havaalanlarımızı Almanya kıskanıyor.

-Hastane için randevu bulamıyoruz ki bekleyelim, doktorlar mühendisler hep yurt dışına çıktı. 

Ne güzel, nitelikli insan gücü ihraç ediyoruz. Bundan daha katma değerli ihraç var mı?

-Dolar eskiden kaç liraydı, şimdi kaç oldu?

Hayırdır genç, dolarla mı maaş alıyorsun? Ne işin var dolarla? Merak etmeyin ezanlar dinmeyecek, bayraklar inmeyecek...

-İlahi Safiye... Dolarla maaş alsam derdim mi olur? Emekli maaşları mum gibi eridi. Memur maaş zamları enflasyonun altında, buna ne buyurulur?

İlahi dediniz, bakın aklıma ne geldi: 

“Sordum sarı sendikaya

Maaşlara zam var mıdır

Sendika eydür memur baba 

İşvereninkinden öte zam var mıdır?”

Sendika ne istiyorsa o. Emeklilerin maaşlarına da istisnasız her gün zam müjdesi geliyor. 

-Literatürü taradım diyorsunuz, hangi kaynaklara baktığınızı merak ettim...

- Yeniş Afak, A(k)Haber, Taktakvim, Zürriyet, Yeni Akkit, Sabbah... Ayrıca, “Reis Sevdalıları” isimli Facebook grubu ile “AK Dostlar” isimli Whatsapp grubuna aboneyim. Yanlış bilgiler edinmemek için başka yerlere bakmıyorum. 

-AI (Artificial Intelligence/Yapay Zekâ) beklerken, senin içinden telefon soran dayı çıktı... 

Eee... Mevzular derin, Silivri serin yeğenim..!

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