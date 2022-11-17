Mersin’de neşr-i envar coşkusu

Mersin’de geleneksel olarak düzenlenen “Neşr-i Envar” programı bir kez daha şevke medar olurken, uhuvvet ve muhabbet lezzetini de hissetmeye vesile oldu.

Mersin’de geleneksel olarak düzenlenen “Neşr-i Envar” programı Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı ve Hilal Başaral’ın dersi ile devam etti. Risale-i Nur neşrinin ehemmiyetine değinen Başaral, “Risale-i Nur’a intisab eden zâtın en ehemmiyetli vazifesi, onu yazmak veya yazdırmaktır ve intişarına yardım etmektir. Onu yazan veya yazdıran, Risale-i Nur talebesi unvanını alır. Ve o unvan altında, her yirmidört saatte benim lisanımla belki yüz defa, bazan daha ziyade hayırlı dualarımda ve manevî kazançlarımda hissedar olmakla beraber; benim gibi dua eden kıymetdar binler kardeşlerin ve Risale-i Nur talebelerinin dualarına ve kazançlarına dahi hissedar olur” (Kastamonu – 24) müjdesinin altını çizdi. Sonrasında ‘Hanımlar Rehberi’nden derlenen soru-cevap bölümü, ardından kavram yarışması ilgiyle karşılandı. Bu bölümdeki gaye; daha önce takip edilen Hanımlar Rehberini tekrar ve tesis edebilmekti. Aynı zamanda şu zamanın cazibedar hevesatına karşı validelerin vazifelerinin ehemmiyetine nazarları çevirebilmekti. MERSİN - MERAL DEMİRDÖĞMEZ

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