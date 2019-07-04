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4 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ölüm anında ne yaşadı?

04 Temmuz 2019, Perşembe
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşayan Tina Hines, ölümden döndüğü sırada ne gördüğünü anlattı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde yaşanan olay, dünya gündeminde. Daily Mail’de yer alan habere göre Tina Hines, geçirdiği kalp rahatsızlığı sonrası 27 dakikada altı kez ölümün kıyısından geçti. Eşi ve hastanedeki doktorların müdahalesiyle kendine geldi. Bu süreçte gördüklerinin gerçek olduğunu söyledi. 

“O gerçek”

Mu’cizevî bir şekilde iyileştikten sonra, eşinden kalem, kâğıt istedi ve ailesine tüyler ürpertici bir mesaj yazdı. Zar zor okunan el yazısında “Gerçek” yazıyordu. Neyi kastettiğini sorduklarında ise, yukarıyı işaret etti. Hz. İsa olduğunu düşündüğü bir imge gördüğünü söyledi. Tina’nın yaşadığı bu deneyim aslında o kadar da nadir görülmüyor. Birçok insan teknik olarak ölü olduğu bu dönemi hatırlamasa da, yapılan çalışmalara göre teknik olarak ölümü yaşayan insanların % 10-20’si bu tarz olaylar yaşıyor. Her ne kadar gizemli bir durum gibi görünse de, bilim insanları neden bunun olduğuna dair araştırmalar yapıyor. 

Ölüm anında beyin aktif mi?

Michigan Üniversitesi araştırmacıları bu konuda fareler üzerinde çalışmalar yapmışlardı. BBC’den alınan verilere göre beyindeki aktivitelerdeki artış, uyanık olduğumuz bilinçli hallerimize göre ölüm anından hemen önce daha yüksek oluyor. Çalışmayı yapan Dr. Jimo Borjigin “Birçok insan beynin klinik ölümden sonra aktif olmadığını veya yetersiz derecede aktif olduğunu düşünür. Ama biz bunun doğru olmadığını gösteriyoruz. Aslında ölüm anında beyniniz, uyanık olduğunuz zamana göre daha aktiftir.”

 “Zayıflayan inancım artık çok kuvvetli”

Tina ve ailesi bu mesajın yeterince açık olduğuna inanıyor. İnstagram hesabında haberi paylaşan Madie Johnson, teyzesi Tina Hines’in inanılmaz hikâyesini şöyle anlattı: “Yaklaşık bir yıl önce; tanıdığım en şaşırtıcı, en zeki ve en sağlıklı insanlardan biri olan Tina Teyzem kalp krizi geçirdi. Eniştem Brian, hastaneye gelmeden önce kalbi duran teyzemi dört kez diriltti. Hastaneye geldiğimizde doktorlar öldüğünü söyledi. Teyzemde fibrilatöre kondu. Ardından mu’cizevî bir şekilde uyandı. Uyandığında konuşamıyordu. Kuzenlerimden kâğıt kalem istedi. Kâğıda ‘O gerçek’ diye yazdı.” Odada bulunan şoka uğramış insanlar ‘Gerçek olan ne?’ diye sordular. Teyzem gözyaşları içerisinde parmağıyla gökyüzünü işaret etti. Madie Johnson, Instagram hesabında, “Bu gerçek hikâyeyi paylaşmak zorundaydım. Bazen zayıflayan inancım artık çok kuvvetli. Bana sonsuz bir umut verdi. Hayat tarzımı değiştirdi” ifadesini kullandı.

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