Ölüm Hakkında Kim Ne Demiş?

Ölüm sevinçli bir hadise

• En akıllı insan; nefsini hesaba çeken, onu iyi idare eden, ölümden sonrası için amel işleyen ve kabir karanlığı için Allâh’ın nurundan istifade edendir.

(Hz. Osman ra)

“Evet, ölümü fikren yaşamak, yani ölmeden evvel ölmek, yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikretmekle; ubudiyetin ruhu olan ihlâs kazanılır.”

Bediüzzaman Said Nursî, Sözler

• Ölüm mü’min için Yusuf Aleyhisselâm’ın zindandan çıkması kadar sevinçli bir hadisedir.

(Niyazî-i Mısrî)

• Allâh’a ve ölümsüzlüğe inanmak olmasaydı, insan toplumu dağılırdı.

(Voltaire)

• Kabirleri, ilmi ile amel eden zatları ve mübarek yerleri çokça ziyaret et.

(İmâm-ı Âzam)

• Dünya nefslerin, ahiret kalplerin, Allah ise sırların sevgilisidir.

(Abdül Kâdîr Geylanî)

• Ölüm güzel şey; budur perde ardından haber... / Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber?

(Necip Fazıl Kısakürek)

• İyi geçen bir gün nasıl mutlu uyku getirirse, iyi geçen bir hayat da mutlu bir ölüm getirir.

(Leonardo da Vinci)