Ölümleri kabul ederek psikolojik ruh sağlığını rahatlatmak için, “Ölüm Ve Yas Psikolojisi Eğitimi” verilecek.

Ölüm kaçınılmaz bir son olarak karşımızda durur. Bunu bildiğimiz halde ölümü kendimize yakıştıramayız. Ölüme yabancılaştığımız için yakınlarımızın vefatını da kabul etmekte zorlanırız. Ölüme hazır olmamak, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak verir insana bu korkuyu. Ölüme karşı duruşumuz, hayatımızı doğrudan etkilediği için ölümle yüzleşmek, onu tanımak ve kabullenmek gerekir. Ölümü hatırımızdan hiç çıkarmazsak, psikolojik iyi olmanın kapılarını aralarız. Bunun için ölüme hazır olma ve kabul etmeyi öğreten eğitimler veriliyor. Ruh Sağlığı Derneği tarafından “Ölüm Ve Yaş Psikolojisi Eğitimi” düzenleniyor. Dr. Hakan Ertufan tarafından gerçekleştirilecek olan eğitim, 15-16 Haziran tarihlerinde verilecek.

Öldükten sonra yas tutulur mu?

Bu eğitimle birlikte, sevilen birinin ölümü sonrasında yaşanan yasın anlaşılması ve okul eğitiminde son derece eksik bırakılan bu alanla ilgili bilgi eksikliğinin kapatılmasıyla insan psikolojisi alanında çalışanların yetkinliklerinin arttırılması; bu sayede hem bu alanda hizmet verenlerin hem de hizmet alanların sıkıntılarının azalması, fayda görmeleri amaçlanmaktadır.

Ölüm korkusu aşılacak

Vaka paylaşımlı ve drama ile zenginleştirilecek olan Eğitim, çok kapsamlı konuları içine alıyor: Ölüm Kaygısı (ÖKAYÖ) Ve Ölüm Korkusu (ÖKÖ) Ölçeklerinin Katılımcılara Uygulanması, Ölümün Tarifi, Ölüme Karşı Tutumlar, Ölüm Aşinalığı, İnkarın Günlük Hayatımızdaki Gizli Yüzleri, Ölüm Taşeronları, Ölüm Tutumlarının İfade Kanalları, Yas Tepkileri, Danışanın Yasını Anlamak, Tamamlanmamış Yas, Terapistin Yaslı Danışanı İçin Yararlanacağı Yaklaşım Ve Teknikler, Çocuklara Ölümü Anlatmak, Terapistin Ölümlülükle Yüzleşmesi, Terapistin Ölüm Deneyimleri, Terapistin Kişisel Ölüm Görüşleri.