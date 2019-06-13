"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
13 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ölüm ve yas psikolojisi eğitimi verilecek

13 Haziran 2019, Perşembe 01:06
Ölümleri kabul ederek psikolojik ruh sağlığını rahatlatmak için, “Ölüm Ve Yas Psikolojisi Eğitimi” verilecek.

Ölüm kaçınılmaz bir son olarak karşımızda durur. Bunu bildiğimiz halde ölümü kendimize yakıştıramayız. Ölüme yabancılaştığımız için yakınlarımızın vefatını da kabul etmekte zorlanırız. Ölüme hazır olmamak, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak verir insana bu korkuyu. Ölüme karşı duruşumuz, hayatımızı doğrudan etkilediği için ölümle yüzleşmek, onu tanımak ve kabullenmek gerekir. Ölümü hatırımızdan hiç çıkarmazsak, psikolojik iyi olmanın kapılarını aralarız. Bunun için ölüme hazır olma ve kabul etmeyi öğreten eğitimler veriliyor. Ruh Sağlığı Derneği tarafından “Ölüm Ve Yaş Psikolojisi Eğitimi” düzenleniyor. Dr. Hakan Ertufan tarafından gerçekleştirilecek olan eğitim,  15-16 Haziran tarihlerinde verilecek.

Öldükten sonra yas tutulur mu?

Bu eğitimle birlikte, sevilen birinin ölümü sonrasında yaşanan yasın anlaşılması ve okul eğitiminde son derece eksik bırakılan bu alanla ilgili bilgi eksikliğinin kapatılmasıyla insan psikolojisi alanında çalışanların yetkinliklerinin arttırılması; bu sayede hem bu alanda hizmet verenlerin hem de hizmet alanların sıkıntılarının azalması, fayda görmeleri amaçlanmaktadır.

Ölüm korkusu aşılacak

Vaka paylaşımlı ve drama ile zenginleştirilecek olan Eğitim, çok kapsamlı konuları içine alıyor: Ölüm Kaygısı (ÖKAYÖ) Ve Ölüm Korkusu (ÖKÖ) Ölçeklerinin Katılımcılara Uygulanması, Ölümün Tarifi, Ölüme Karşı Tutumlar, Ölüm Aşinalığı, İnkarın Günlük Hayatımızdaki Gizli Yüzleri, Ölüm Taşeronları, Ölüm Tutumlarının İfade Kanalları, Yas Tepkileri, Danışanın Yasını Anlamak, Tamamlanmamış Yas, Terapistin Yaslı Danışanı İçin Yararlanacağı Yaklaşım Ve Teknikler, Çocuklara Ölümü Anlatmak, Terapistin Ölümlülükle Yüzleşmesi, Terapistin Ölüm Deneyimleri, Terapistin Kişisel Ölüm Görüşleri.

Okunma Sayısı: 125
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu

    AB’ye üyelik egemenliği güçlendirir

    Katarlılar yatırımını çekti

    Ekrana uzun süre bakmak uyku sağlığını bozuyor

    Tuzu azaltmak, ömrün uzamasına vesile olabilir

    Acılı ailelere plastik mermili müdahale
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Erdoğan: Türkiye S-400 sistemini almıştır, biz bu işi bitirdik

    Fransa'da Müslümanlar hakkında yeni reform paketi

    Kredi kartlarında taksit sınırı artırıldı

    Türkiye Küresel Barış Endeksi'nde sondan 12. sırada

    'Uluslararası toplumdaki bölünmüşlük, savaşları büyütüyor'

    Türkiye ile KKTC'nin ortak askeri tatbikatı sona erdi

    Karamollaoğlu: Devlet aşiret yönetir gibi yönetilmez

    Kılıçdaroğlu: 23 Haziran hakkı sahibine teslim etme seçimidir

    Tunceli şehidi Ökkeş Ede ebediyete uğurlandı

    Semiha Yıldırım’dan Dilek İmamoğlu’na teşekkür

    Rusya, Türkiye'den gönderilen 20 ton kayısıya el koydu

    Zarif: BAE bölgedeki ikinci İsrail olmak istiyor

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu: Türkiye kavgacı dilden yoruldu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaybetme paniği
    Süleyman KÖSMENE

    Sinek düşmanlığı mı, Said Nursî düşmanlığı mı?
    Genel

    Katarlılar yatırımını çekti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yeni bir halhal mı?
    Sinan Özden

    Toplumun kanayan yarası: Samimiyetsizlik
    Faruk ÇAKIR

    Büyükelçiyi dinler misiniz?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Demokrasinin 1. ve 2. şartı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.