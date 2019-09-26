Ölümün hatırlattıkları

Yüce Allah Kur’ân-ı Kerimde “Her nefis ölümü tadacaktır.” (Âl-i İmran Suresi, 3: 185.) “Kendi Zatından başka her şey fena bulup yok olacaktır, hüküm ve hakimiyet ancak Onundur ve nihayet Onun huzuruna döndürüleceksiniz.” (Kasas Suresi, 28: 88.) buyurur.

Başlangıcı bir damla su ve sonu bir avuç toprak olan insanın övünmesi, gurura ve kibre kapılması ne derece yanlıştır. Her nevi güzellik, kemâlât ve olgunluk Allah’tandır.

Peygamberimiz (asm) “Lezzetleri tahrip edip ecılaştıran ölümü çok zikredin” (İbn-i Mâce, Zühd, 31.) ferman buyurmuşlardır. Yine Peygamberimiz (asm) “Öğüt ve nasihat olarak sana ölüm yeter!” (Münziri, Tergib, 5: 201.) “Ölümü çokça hatırlayın; zira ölümü hatırlamak sizi günahlardan korur ve kalbinizi dünya sevgisinden uzaklaştırır” buyurmuşlardır.

Ölümü zikret, kalbin yumuşar

Peygamberimize (asm) soruldu:

“-İnsanların en akıllısı ve tedbirlisi kimdir?”

Cevap verdiler:

“-İnsanların en akıllısı ölümü en çok düşünen ve ciddi şekilde ölüme hazırlanandır. Onlar dünyanın şeref ve itibarını da, ahiretin nimetlerini ve keremini de kazanan kimselerdir.” (Münziri, Tergib ve Terhib, 5: 199.)

Yine buyurdular:

“Akıllı insan nefsine hakim olan ve ölümünden sonrası için çalışandır. Aciz ise nefsinin arzularına uyan ve sonra da ‘Allah başıma şunları şunları getirdi’ diye insanlara yakınan kimsedir. Ahmak ve aptal olan ise, nefsinin arzularına uyduğu halde Allah’tan af ve mağfiret bekleyendir” (İbn-i Mâce, Zühd, 31; Suyutî, Kabir Alemi, 42, 44.) buyurdular.

Kadının biri Hz. Aişe’ye (ra) kalbinin katılığından şikâyet etti. Hz. Âişe (ra) ona “Ölümü çokça zikret, kalbin yumuşar” diye yol gösterdi.

Ölümü düşünmek insanı ihlasa götürür

Bediüzzaman Said Nursi hazretleri “İhlâsı kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir sebebi rabıta-i mevttir” (Lem’alar, 1993, s.152-153.) demektedir.

İnsan ölümü düşündüğü zaman fani dünyanın geçici menfaati için ahietini kaybetmek ve berbad etmek istemez. Bu sebeple mal, makam ve şöhret gibi dünyanın geçici menfaatlerine aldanmaz. Şeytan da kendisini bunlarla aldatamaz. Böylece ihlasını muhafaza eder.