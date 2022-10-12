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12 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Son ''selfie''

12 Ekim 2022, Çarşamba
Robot Overloards adıyla bilinen bir sosyal medya hesabı, “Dünyanın son gününde insanların hâli” adı altında robotla hazırlanan bir çekim serisi yayınladı.

Fotoğraflarda her tarafın yanmış, yıkılmış ve dumanlar altında olması, bununla beraber geride kalan perişan ve korkunç vaziyetteki insanların ellerinde telefonlarıyla “selfie” çekmeye çalışmaları dikkat çekiyor.  

Küresel ısınma ve salgınların artmasının ardından insanların da dünyanın sonuna ilişkin merakları arttı. Sosyal medyada Robot Overloards adıyla paylaşımlar yapan bir hesap, bu merakına yenik düşüp “kıyamet günü dünyaya ve insanlara ne olacağı?” sorusunun cevabını robot yardımıyla aramaya çalışmış. Ortaya, hayalî ama dehşetli görüntüler çıkmış. 

“Dünyanın son gününde insanlar” 

Robot Overloards adlı hesabın robot yardımıyla ortaya çıkardığı görüntüler oldukça hassas ve dehşet verici. Görüntülerde insanların büyük bir kısmının ölmüş ve yanmış olduğu, her tarafın alevler ve dumanlar altında kaldığı görülüyor. Geride kalan perişan vaziyette ve ölmek üzere olan insanların ise patlamalar ve yangınların arasında telefonları ile son kez görüntü almaya, selfie çekmeye çalışması dikkat çekiyor.  

Bugün de ellerinde telefonlarıyla durmadan kendini görüntüleyen insanları düşündüğümüzde, “iç dışa, dış içe çevrilse” ruh hâlleri ve iç dünyaları o görüntülerdeki insanlardan daha yaralı, daha perişan görünecektir. Buna dünyanın perişan hâlini ve yaklaşan kıyameti de eklediğimizde, “dünyanın son günü” nü değil de, dünyanın bu gününü düşünmek daha ibretli.  

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