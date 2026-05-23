"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Meşrutiyet-i meşrûa

Ahmet AYGÜN
23 Mayıs 2026, Cumartesi
Şeriat ve cumhuriyet günümüzde birbirine tamamen zıt iki kavram gibi gösterilmeye çalışılıyor.

Şeriatı yanlış tanımlayıp bizden uzaklaştırmaya çalışıyorlar ve hürriyeti de yanlış tanımlıyorlar ki amaçları fikirde anarşi çıkarmak. Böylece insanların kavramları yanlış tanıyıp araştırma ihtiyacı duymayıp dogmatik olarak devam etmeleri.

Cumhuriyette esas olan kanun hâkimiyetidir. Kanun amacı ise insanların haklarını muhafaza ve hürriyetini temindir. Şer’î hürriyet, nefis dahil hiç kimseye zarar vermeden yaşamayı emreder. Hz. Bediüzzaman “Fakat, ey göçerler, sizde olanı yarı hürriyettir. Diğer yarısı da başkasının hürriyetini bozmamaktır”1 ve hürriyet ise ancak Allah’ın bize verdiği kadarıyla olur yoksa tamamen hür olmak hayvanlıktır. “İnsanlar hür oldular ama yine Abdullahtırlar”2 cümleleriyle Şer’î hürriyeti, meşrutiyet-i meşrûayı böyle anlatır göçerlere. 

O zaman biz de Allah’ın koyduğu çerçevede hür olmalıyız. Hür oldukça istidalarımız gelişiriz terakki ederiz, Üstad da bunu “Bu inkılâp, doğurduğu hürriyeti eğer meşveret-i şer’iyenin terbiyesine verse, bu milletin eski satvet ve kuvvetini ihyâ edecektir”3 diye dile getirmiştir

Kanunlarımız ise Şeriata uygun olmalıdır ki gerçek adalet sağlanabilsin; yoksa insanlar fıtratlarına uygun olmayan durumlarda yaşamak zorunda kalır. “Hem de emr-i İlâhîye uygun olmadığından, cezalar da adaleti temine kifayetsiz kalır. Adalet; abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek, hakikî adalet ve tesirli ceza odur ki, Allah’ın emri namıyla olsun. Yoksa tesiri yüzden bire iner.”4 Bizler de adaleti namaz gibi bir emir olduğunu ve herkesin adaletli olması gerektiğini bilmeliyiz

Şeriat ile cumhuriyet tenakuz teşkil etmez. İslâm, herkese hakkının verilmesini ister ve istibdadı yasaklayıp adaleti emreder. Şeriatı adına cumhuriyete karşı çıkmak olmaz.   

“Şeriatı isteyenler iki kısımdır: Biri muvâzene ile zarureti nazara alarak müdakkikane meşrutiyeti Şeriata tatbik etmek istiyor. Diğeri de muvâzenesiz, zâhirperestâne çıkılmaz bir yola sapıyor5” der Üstadımız. Allah nasıl bizleri etrafı doğayı muvazeneyle dengeyle yarattıysa bizden de istediği odur eğer Şeriatı istibdat kökenli istersek bu sefer Şeriatın fıtratına aykırı olur

Bize düşen, İslâm’ın Asr-ı Saadet’teki uygulamalarından ilham alarak meşrutiyet-i meşrûaya uygun yaşararak güzel misaller ortaya koyabilmektir.

Dipnotlar:

1- ESDE, s. 178.

2- Age., s. 45.

3- Age., s. 93.

4- ESDE, s. 266.

5- Age., s. 169.

Okunma Sayısı: 142
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

    AB bu karara sessiz kalamaz

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Kılıçdaroğlu feragat etmeli

    İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

    İsrail maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

    ABD'de sel ve fırtına: 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

    Uluslararası Af Örgütü: Han el-Ahmer'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçu!

    Gazprom: Avrupa'nın doğal gazı ölçüm tarihinin en düşük seviyesinde

    Korsan İsrail’e dünyadan tepki

    Tarlada fitili ateşlenen yangın sofrayı yakacak

    Sivil toplum olmadan demokrasi yaşayamaz

    REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

    Alman Jessica da Müslüman oldu

    Gençleri nasıl koruyacağız?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe
    Genel

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek
    Genel

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı
    Genel

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin
    Genel

    Yazık oluyor güzel ülkemize
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.