"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Fuar ekibi

Hasan KOÇ
23 Mayıs 2026, Cumartesi
Afyonkarahisar 2026 Kitap Fuarı sona erdi.

8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar Merkez Zafer Meydanı’nda açılan “Kitap Günleri Fuarı” 20 Mayıs 2026 Tarihinde sona erdi.  Afyonkarahisar Belediyesi ile Sahaflar Kitabevleri ve Yayıncılar Derneği ile birlikte açılan Kitap Fuarına otuza yakın yayınevi katıldı. Şehir Merkezindeki Zafer Meydanı’nda organize edilen Kitap Fuarı’nda 12 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Vatandaşlar ve kitap severler stantları ziyaret etti, bilgi edindi ve alışveriş yaptılar.

Yeni Asya Neşriyatın Standı, Kitap Günleri Fuarı’nın gözdesiydi. Yeni Asya Flamaları, Bediüzzaman Said Nursî’nin Posteri ile Risale-i Nur Külliyatının fotoğraf afişi kitapların bulunduğu reyona renk kattı. Her yaşta çocuk, genç, yetişkinlere hitap eden Yeni Asya Neşriyat her alanda ihtiyaçları karşılayan başta mukaddes kitabımız, Kur’ân-ı Kerîm ve açıklamalı meali, İki Cihan Serveri, Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (asm) hayatını anlatan eserler, Ahir zaman Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı, temel dinî ve millî kitap serileri, Can kardeş, Bizim Aile, Genç Yorum ve Köprü dergileriyle nesillere hitap etmiş olmanın gururunu, donanımıyla tercih edilen üstünlüğünü, satış rekoruyla ve gözlere hitap eden müstesna konumuyla kitap severlerin dikkatini çekti. 

Yeni Asya Standında görevli İsmail Lale ve Eşi Serpil Hanımın organize ettiği güler yüzlü ekipte gönüllü, dönüşümlü görev yapan genç hanımlar ve erkekler çalışmaları ile ziyaretçilere kitap tanıtımı, kitap severlerle görüşmeler ve okuyucudan gelen soruların cevaplandırılması, tenzilatlı satış, paketleme ve kitap broşürleri, iletişim bilgileri verilmesi gibi düzenli faaliyetler gerçekleştirdi. 

Kitap Fuarında Risale-i Nur Külliyatını tanıtan ve neşreden sadece Yeni Asya Neşriyat olması nedeniyle; özellikle Bediüzzaman ve eserleri hakkında gençlerden gelen iman, ahiret, tevhid delilleri, gibi sorular kitaplardaki yerlerinden gösterilerek izahlar edilerek cevapları gösterildi. Yeni Asya Neşriyat, 56 yıldır “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır.” Tavizsiz istikrar çizgisiyle ve kararlı adımlarla ilim, irfan, ahlâk ve fazilet değerleriyle toplumu aydınlatmaya çalışması her kesimden yazarlar ve ilim adamlarınca bilinmektedir.  

Yeni Asya Neşriyat insan ve kâinatı okumak için, gelecek nesillerin imanlı, bilgili, kültürlü, millî ve manevî değerlere bağlı yetişmeleri için neşrettiği kitaplarla insanların takdirini ve duasını kazanmaya devam ediyor. 

Okunma Sayısı: 198
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

    AB bu karara sessiz kalamaz

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Kılıçdaroğlu feragat etmeli

    İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

    İsrail maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

    ABD'de sel ve fırtına: 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

    Uluslararası Af Örgütü: Han el-Ahmer'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçu!

    Gazprom: Avrupa'nın doğal gazı ölçüm tarihinin en düşük seviyesinde

    Korsan İsrail’e dünyadan tepki

    Tarlada fitili ateşlenen yangın sofrayı yakacak

    Sivil toplum olmadan demokrasi yaşayamaz

    REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

    Alman Jessica da Müslüman oldu

    Gençleri nasıl koruyacağız?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe
    Genel

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek
    Genel

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı
    Genel

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin
    Genel

    Yazık oluyor güzel ülkemize
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.