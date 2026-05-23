Fuar ekibi

Afyonkarahisar 2026 Kitap Fuarı sona erdi.

8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Afyonkarahisar Merkez Zafer Meydanı’nda açılan “Kitap Günleri Fuarı” 20 Mayıs 2026 Tarihinde sona erdi. Afyonkarahisar Belediyesi ile Sahaflar Kitabevleri ve Yayıncılar Derneği ile birlikte açılan Kitap Fuarına otuza yakın yayınevi katıldı. Şehir Merkezindeki Zafer Meydanı’nda organize edilen Kitap Fuarı’nda 12 gün boyunca çeşitli etkinlikler yapıldı. Vatandaşlar ve kitap severler stantları ziyaret etti, bilgi edindi ve alışveriş yaptılar.

Yeni Asya Neşriyatın Standı, Kitap Günleri Fuarı’nın gözdesiydi. Yeni Asya Flamaları, Bediüzzaman Said Nursî’nin Posteri ile Risale-i Nur Külliyatının fotoğraf afişi kitapların bulunduğu reyona renk kattı. Her yaşta çocuk, genç, yetişkinlere hitap eden Yeni Asya Neşriyat her alanda ihtiyaçları karşılayan başta mukaddes kitabımız, Kur’ân-ı Kerîm ve açıklamalı meali, İki Cihan Serveri, Son Peygamber Hz. Muhammed Mustafa’nın (asm) hayatını anlatan eserler, Ahir zaman Müceddidi Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur Külliyatı, temel dinî ve millî kitap serileri, Can kardeş, Bizim Aile, Genç Yorum ve Köprü dergileriyle nesillere hitap etmiş olmanın gururunu, donanımıyla tercih edilen üstünlüğünü, satış rekoruyla ve gözlere hitap eden müstesna konumuyla kitap severlerin dikkatini çekti.

Yeni Asya Standında görevli İsmail Lale ve Eşi Serpil Hanımın organize ettiği güler yüzlü ekipte gönüllü, dönüşümlü görev yapan genç hanımlar ve erkekler çalışmaları ile ziyaretçilere kitap tanıtımı, kitap severlerle görüşmeler ve okuyucudan gelen soruların cevaplandırılması, tenzilatlı satış, paketleme ve kitap broşürleri, iletişim bilgileri verilmesi gibi düzenli faaliyetler gerçekleştirdi.

Kitap Fuarında Risale-i Nur Külliyatını tanıtan ve neşreden sadece Yeni Asya Neşriyat olması nedeniyle; özellikle Bediüzzaman ve eserleri hakkında gençlerden gelen iman, ahiret, tevhid delilleri, gibi sorular kitaplardaki yerlerinden gösterilerek izahlar edilerek cevapları gösterildi. Yeni Asya Neşriyat, 56 yıldır “Gayemiz vatan sathını bir mektep yapmaktır.” Tavizsiz istikrar çizgisiyle ve kararlı adımlarla ilim, irfan, ahlâk ve fazilet değerleriyle toplumu aydınlatmaya çalışması her kesimden yazarlar ve ilim adamlarınca bilinmektedir.

Yeni Asya Neşriyat insan ve kâinatı okumak için, gelecek nesillerin imanlı, bilgili, kültürlü, millî ve manevî değerlere bağlı yetişmeleri için neşrettiği kitaplarla insanların takdirini ve duasını kazanmaya devam ediyor.

