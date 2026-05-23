Yeni Asya Gazetesinin en kıdemli çalışanlarından birisiydi. İsmini hep bilirdim. Sonra görüştüğümüz zamanlarda oldu. Ankara’ya geldiğinde veya ender de olsa İstanbul’a gittiğimde sohbet ettiğimiz anlar...

“Bizim Ekran “ köşesi yayın hayatına geçince telefonla daha sık görüşür olduk. Neredeyse her hafta. 15 Mart 2025 tarihinde ilk yazı ile başlayan bu serüvende Abdullah abinin çok desteği oldu.

Yayınlanan filmlerimizi beğenirdi. Teşvik ederdi. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi için verdiğimiz çalışmalar hoşuna giderdi.

Yazdığım yazıları kendisine de göndermemi isterdi. Göndermemişsem mesaj ile sorardı “Bu hafta yazmadın mı?” diye. Mutlaka gazeteye e-mail ile gönderdikten sonra telefonuna da gönderirdim.

26 Nisan 2026 günü, 19. Risale-i Nur Kongresi Ankara’da yapıldı. Telefonla görüştük. Ankara’ya gelemeyeceğini söyledi. Gelebilseydi son kez belki de görüşme imkanımız olacaktı. Fakat programı Yeni Asya TV YouTube kanalından canlı olarak izlemişti.

Kongrenin Hanımlar Masası bildirisini ben okumuştum. Abdullah abi mesaj çekmişti. Tebrik etmişti. Bende “İnşallah güzel olmuştur” diye yazmıştım. Cevaben “Ali Beykoz her rolü başarıyla canlandırır.” diye yazmıştı. Bu mesajı şu anda bu yazıyı yazarken okumak benim için çok değerli…

Gülümseyen yüzünü hiç unutmayacağım.

Üniversiteyi bitirdikten sonra 1982 yılında Yeni Asya gazetesinde çalışma hayatına başlıyor. Can Kardeş Dergisi, Bizim Aile Dergisi, Yeni Asya Neşriyat… Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği...

Dost, kardeş, talebe tabakalarını düşününce; talebeliğin hâssası ve şartı şudur ki: Sözler'i kendi malı ve te'lifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.

Abdullah abi Risale-i Nur’un neşriyatına hayatını vakfetmişti.

Abdullah Eraçıkbaş; ihlâsıyla, gayretiyle, coşkusuyla, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, fedakârlıklarıyla ve hizmetleriyle hatırlanacak…

Yakınlarına ve aile efradına taziyelerimizi sunuyorum... Allah onlara da sabr-ı cemîl versin ve dâr-ı ahirette cümlemizi Cennet-i Âlâsında buluştursun.

Cenab-ı Hak bütün hizmetlerini kabul etsin… Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin..

Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun…