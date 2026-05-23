"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2026 CUMARTESİ - YIL: 57

Abdullah Eraçıkbaş

Ali BEYKOZ
23 Mayıs 2026, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesinin en kıdemli çalışanlarından birisiydi. İsmini hep bilirdim. Sonra görüştüğümüz zamanlarda oldu. Ankara’ya geldiğinde veya ender de olsa İstanbul’a gittiğimde sohbet ettiğimiz anlar...

“Bizim Ekran “ köşesi yayın hayatına geçince telefonla daha sık görüşür olduk. Neredeyse her hafta. 15 Mart 2025 tarihinde ilk yazı ile başlayan bu serüvende Abdullah abinin çok desteği oldu.

Yayınlanan filmlerimizi beğenirdi. Teşvik ederdi. Bu konudaki eksikliğin giderilmesi için verdiğimiz çalışmalar hoşuna giderdi.

Yazdığım yazıları kendisine de göndermemi isterdi. Göndermemişsem mesaj ile sorardı “Bu hafta yazmadın mı?” diye. Mutlaka gazeteye e-mail ile gönderdikten sonra telefonuna da gönderirdim.

26 Nisan 2026 günü, 19. Risale-i Nur Kongresi Ankara’da yapıldı. Telefonla görüştük. Ankara’ya gelemeyeceğini söyledi. Gelebilseydi son kez belki de görüşme imkanımız olacaktı. Fakat programı Yeni Asya TV YouTube kanalından canlı olarak izlemişti. 

Kongrenin Hanımlar Masası bildirisini ben okumuştum. Abdullah abi mesaj çekmişti. Tebrik etmişti. Bende “İnşallah güzel olmuştur” diye yazmıştım. Cevaben “Ali Beykoz her rolü başarıyla canlandırır.” diye yazmıştı. Bu mesajı şu anda bu yazıyı yazarken okumak benim için çok değerli…

Gülümseyen yüzünü hiç unutmayacağım. 

Üniversiteyi bitirdikten sonra 1982 yılında Yeni Asya gazetesinde çalışma hayatına başlıyor. Can Kardeş Dergisi, Bizim Aile Dergisi, Yeni Asya Neşriyat… Yeni Asya Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği... 

Dost, kardeş, talebe tabakalarını düşününce;  talebeliğin hâssası ve şartı şudur ki: Sözler'i kendi malı ve te'lifi gibi hissedip sahip çıksın ve en mühim vazife-i hayatiyesini, onun neşir ve hizmeti bilsin.

 Abdullah abi Risale-i Nur’un neşriyatına hayatını vakfetmişti.

Abdullah Eraçıkbaş; ihlâsıyla, gayretiyle, coşkusuyla, çalışkanlığıyla, samimiyetiyle, fedakârlıklarıyla ve hizmetleriyle hatırlanacak…

Yakınlarına ve aile efradına taziyelerimizi sunuyorum... Allah onlara da sabr-ı cemîl versin ve dâr-ı ahirette cümlemizi Cennet-i Âlâsında buluştursun.

Cenab-ı Hak bütün hizmetlerini kabul etsin… Peygamber Efendimize (asm) ve Üstadımıza komşu eylesin..

Allah rahmet etsin, mekânı Cennet olsun…

 

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe

    AB bu karara sessiz kalamaz

    Yazık oluyor güzel ülkemize

    Kılıçdaroğlu feragat etmeli

    İsrail Lübnan'da bir motosikleti İHA ile hedef aldı: 1 kişi öldü

    İsrail maslahatgüzarını Dışişleri'ne çağırdı

    ABD'de sel ve fırtına: 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı

    Uluslararası Af Örgütü: Han el-Ahmer'deki Filistinlilerin yerinden edilmesi savaş suçu!

    Gazprom: Avrupa'nın doğal gazı ölçüm tarihinin en düşük seviyesinde

    Korsan İsrail’e dünyadan tepki

    Tarlada fitili ateşlenen yangın sofrayı yakacak

    Sivil toplum olmadan demokrasi yaşayamaz

    REM’de eğitim ve hizmet istişaresi

    Alman Jessica da Müslüman oldu

    Gençleri nasıl koruyacağız?

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Türkiye’nin demokratik sistemine darbe
    Genel

    Yabancı 20 yıl hiç vergi ödemeyecek
    Genel

    Uysal: Siyaset mahkeme salonlarına sıkıştırıldı
    Genel

    Yargı eliyle siyasete müdahale edilmesin
    Genel

    Yazık oluyor güzel ülkemize
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.