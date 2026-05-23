"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 MAYIS 2026 CUMARTESİ

Dünyanızda parazit barındırmayın - Mutlu bir evlilik için (7)

Ali Rıza AYDIN
23 Mayıs 2026, Cumartesi
Evlilik deyip geçemeyiz.

Çünkü evlilik, Allah’ın emri, Peygamberimizin (asm) kavli üzere saadetler yumağı bir müessesenin inşa edilmesidir.

Ana babanın duası; gençlerin ise yegâne gailesi, iyi bir eş bulma. 

“İyi bir eş bulma” ideali iyi, hoş, güzel; fakat, aynı zamanda “iyi bir eş olma” sorumluluğunu da dikkatten uzak tutmamak gerekir. 

Siz, ey fâni hayatın bekâya namzet yolcuları! 

Değil mi ki, iyi bir eş olacaksınız; öyle ise, hayatınızda parazit barındırmayın. 

“Erkek hanımına, hanım da beyine sevgiyle baktıklarında Cenab-ı Hak onlara rahmet nazarıyla bakar” ibaresinin ardından, “Erkek hanımının ellerini ellerine alırsa, her ikisinin de günahları parmaklarının arasından dökülür”16 diyor, gönüller sultanı Efendimiz (asm).

Madem öyle; Hz. Ali’nin (ra), “Hoş geçinmek aklın yarısıdır” nasihatinden hareketle, ön yargılı olmayın. Aktarma malûmatlara itibar etmeyin. Allah için görüşün, Allah için konuşun; Allah için sevin, birbirinizi.

Çünkü sevgi, beraber olmanın temel şartıdır.

Bakınız, Bediüzzaman ne diyor:

“Aklı başında olan bir adam refikasına muhabbetini ve sevgisini, beş on senelik fâni ve zahirî hüsn-ü cemaline bina etmez. Belki, kadınların hüsn-ü cemalinin en güzeli ve daimisi, onun şefkatine, kadınlığına mahsus hüsn-ü sîretine sevgisini bina etmeli.”17

Demek ki eşler, birbirlerine fiziği, solup giden güzelliği için değil; huyu, ahlâkı, diyaneti için; ana baba oldukları, eş oldukları için muhabbet etmeli ve birbirlerine yâr olmalılar. 

Kem gözlere, hain bakışlara, câzibedar dostluklara dikkat etmeli; aile kalesinde gedik açmamalı. Çünkü, Âlemlerin Rabbi; “Nefisler harama ve cimriliğe yakındır”18 diyor. 

İnce bir nüans:

“Evlenmekle”, “eş olmak” birbirinden farklı şey: Birincisinde insan mekânı, evi, odayı; ikincisi ise, hayatı paylaşır.

Hz. Mevlânâ’nın, “Aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguyu paylaşanlar mutlu olurlar” veciz sözü, kulaklara küpe olmalı.

Her şey kudret elinde olan Allah (cc), Ra’d Suresi'nin yirmi dördüncü ayetinde, “Sabretmenize karşılık selâm sizlere. Dünya yurdunun sonucu olan Cennet ne güzeldir” buyurarak selâmlıyor, taltif ediyor sizleri.

Ne devlet…

SÖZÜN ÖZÜ:

Dünyanızı içine sığdırdığınız yuvanıza; yuvanızda arzuladığınız mutluluğunuza, saksınızdaki çiçek kadar özen gösterebildiniz mi mesele kalmaz. Görülecek manzara; cana safâ sevgi ile, mutluluğun resmidir.

“Ne mutlu o kocaya ki, kadının diyanetine bakıp taklit eder; hayat arkadaşını ebedî hayatta kaybetmemek için mütedeyyin olur.”19

“Bahtiyar o kadın ki, kocasının diyanetine bakıp, ‘Ebedî arkadaşımı kaybetmeyeyim’ diye takvaya girer.”20

Ne bahtiyar o eşler ki, dünya huzuruna sahip, ahiret saadetine tâlip; Cennet iskemlelerine karşılıklı kurulmayı gözlerler.

“Ey Rabbimiz! Eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl.”21

Âmîn. Binlerce âmin…

Dipnotlar:

16- Camiü’s-Sağîr, 2: 532.

17- Hanımlar Rehberi, s. 14.

18- Nisa Suresi: 128.

19- Hanımlar Rehberi, s. 40.

20- Age., 41.

21- Furkan Suresi: 74.

