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7 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Altılı Masa ve ümit arayan seçmen

Ahmet BATTAL
07 Ocak 2023, Cumartesi 01:34
Altılı Masa’nın Perşembe günkü toplantısından sonra yayınlanan deklarasyonda millete ve bilhassa karamsarlık içindeki seçmene ümit aşılayacak cümleler ve dingin ve net ifadeler vardı.

Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Gültekin Uysal, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener Hanımefendi ve Temel Karamollaoğlu’nun imzalarını bir “mutabakat belgesi”nin altında görmek, AKMHP’nin milleti getirdiği şerli günlerin düzeninden çıkan hayırların en büyüğü. 

“Altı benzemezlerin bir araya gelmesinden bir sonuç çıkmaz” diyerek moral bozmaya çalışan muhalefet muhaliflerinin hevesi yine kursağında kaldı. 

“Dövebilmemiz için açıklayın artık adayınızı” diyenlere ise “bir aday bile açıklayamıyorlar” lüzumsuzluğuna biraz daha devam etme hakkı tanındı.

O meşhur ilk buharlı vapur hikâyesi gibi. “Bu vapur çalışmaz” dediler, çalıştı. “Bu vapur yürümez” dediler, yüzdü. “Bu vapur durdurulamaz” dediler, selametle durdu.

Altılı Masa işte o vapur. Bir icat. Demokrasiye ve demokratik cumhuriyete doğru bir inkılab-ı siyasi.

Seçmen davranışları açısından ilginç ve kritik bir dönemden geçiyoruz:

Bilhassa 2013’ten sonra oluşturulan ve 15 Temmuz sonrasında KHK ve yargı hukuksuzluklarıyla zirveye çıkarılan korku ikliminin de etkisiyle, seçmen, AKP’ye oy vermeyeceğini yakın çevresine bile söylemekten çekiniyor. 

Bilhassa daha önce AKP’ye oy verdiği yakın çevresinde bilinen ve şimdilerde AKP’den vazgeçmiş olan seçmen için bu çok daha zor bir açıklama. 

Dolayısıyla anketler gerçeği göstermiyor.

Ama muhalefet için bu da büyük bir risk. Zira gerçeği göstermeyen anketler aynı zamanda yönlendirici etkiye de sahip ve bu da yanıltıcı bir durum.

AKMHP’nin “her şeye rağmen yüksek oy alıyor” gibi görünmesi, bilhassa muhalefetten ümit ışığı arayan okyanus karanlığındaki seçmen açısından çok gerekli olan doğru bilgi ve ümitleri kırıcı bir etki yapıyor. 

Ve çare yine Altılı Masa’da.

Şimdi artık Altılı Masa’nın ortak meydan mitingleri ve benzeri kitlesel programlarla toplumu cesaretlendirmesi ve kılcallara kadar ulaşarak kendisinden ümitle söz ettirmesi gerekiyor. Televizyon gerçek bir “sihirli kutu” zira çoğunlukla salabetli AKP’lilerin medyası. 

Altılı Masa’nın tehlikeli konulara girmesi gerekmez. AKP’nin ve AKMHP’nin hatalarını ve dönekliklerini sayıp dökse zaten fazlasıyla yeter.

www.altilimasa.biz web sayfasını daha aktif ve daha bilgilendirici şekilde kullanmakta ve buradan sosyal medyaya da girmekte fayda var. 

Bir de Altılı Masa’nın siyasette şeffaflık, nezaket ve tatlı rekabet vaadini en yüksek perdeden sesli dile getirmesi lazım. 

Milliyetçilik tartışmaları ve siyasi cinayet ve yolsuzluk tartışmaları, eğer iyi yönetilebilirse, iktidara değil muhalefete ve bilhassa Altılı Masa’ya yarar. 

Dinî konularda hassasiyet ise olmazsa olmaz şart. Zira bu millet fıtraten dindardır. Dindarlık marjinal bir tutum değildir. Bu milletin ümit kaynağı ve ahlak mayasıdır. 

“İrtica yaygaracıları”nın ağzını bantlamak CHP’nin en önemli vazifesi ve başarısıdır. Hakiki irtica devletin devam ve bekası için denilerek eskiden ve halen yapılan zulümlere devam edilmesini istemektir. 

Adalet ve hürriyet talebi bu sebeple de önemlidir. 

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