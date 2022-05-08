"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

AYM ve Yargıtay üyelerine soruyoruz

Ahmet BATTAL
08 Mayıs 2022, Pazar
CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Ağustos 2017’de yaptığı bir basın toplantısında, herkesin cemaat olarak bildiği dönemde AKP’lilerin malum grupla kurdukları ilişkiler hakkında konuşurken, genel başkanın ve diğer bazı ileri gelenlerinin adını da vererek “Bunların alayı FETÖ’cü” diyor.

(Bu konuşmanın, suçluluk için kriteri “zaman periyodu” esası ile değil -bizce de haklı olarak- “kasten somut suç işlemiş olup olmama” esası üzerinden değerlendiren bir konuşma olduğu da düşünülebilir.) 

Konuşmada adı verilen muhataplardan Başbakan yardımcısı Fikri Işık “terörist” ithamından alınıyor ve kişilik haklarına saldırı (hakaret) gerekçesiyle Haydar Akar aleyhine tazminat davası açıp kazanıyor. Anayasa Mahkemesi Haydar Akar’ın 2019/2593 sayılı bireysel başvurusu üzerine 15.03.2022’de bu ifade sebebiyle tazminat gerekmediğine karar veriyor. AYM kararının bu yazımızla ilgili kısmı aynen şöyle:

“… başvuruya konu konuşmada geçen ve tazminat ödenmesine neden olan bu gibi ifadelerin bazı bağlamlarda kullanımlarının toplumca kaba ve rahatsız edici bulunması hukuk sisteminde ceza veya tazminat şeklinde bir müeyyide bağlanmasının tek başına haklı gerekçesi olamaz.”

Bu kararın bizce özeti şudur: 

1- AYM’ye göre “FETÖ” kavramsallaştırması “çeşitli bağlamlarda” kullanılmaktadır ve “bu gibi ifadelerin bazı bağlamlarda kullanımlarının” muhataplarına teröristlik isnat etmek anlamına gelmediği de açıktır. 

2- AYM’ye göre bilhassa darbecilik gibi somut bir suçla ilişkilendirilmemişse bu kullanım aslında suç isnadı anlamına da gelmeyebilir(!) 

3- Yine AYM’ye göre, bu yapının “cemaat” olarak bilinen kısmına ve o zamanlar DESTEK OLANLARA da -hoş olmasa da- “FETÖ’cü” denebilir ve denilmektedir. Bu adlandırma hakaret sayılmaz zira bu onlara terörist dendiği anlamına gelmez.

O zaman biz de hem AYM üye ve raportörlerine ve hem de Yargıtay Ceza Genel Kurulu ile eski 16. ve şimdiki 3. Ceza Dairesi’nin başkan ve üyelerine şunu sorarız:

Bilhassa 17-25 Aralık 2013 öncesinde Perinçekgiller hariç hemen hemen herkesin ve bilhassa o zaman muktedir olan AKP’li siyasetçilerin “cemaat” olarak bildiği ve desteklediği bu yapının 17-25 öncesinde somut suç işlemiş olmayan destekçilerine ve dolayısıyla mensuplarına “FETÖ’cü” diyenler bununla onlara terörist demiş olmuyorsa, o yapının “cemaat” tarafına 17-25 sonrasında mensup kalmaya ya da destek olmaya devam etmiş olan ama somut suçu olmayan ve darbe ile de ilişkisi olmayan kişilere nasıl oluyor da teröristlikten ceza verebiliyoruz? 

Ya “cemaate yakınlığı” gerekçesiyle hakimlere ve AKP’nin eski bürokratlarına? 

Mesela siyasî merhum Abdullah Gül’ce AYM üyesi atanan ve 15 Temmuz’dan iki gün sonra her ne demekse “evinden suçüstü(!)” derdest edildiği günden bu yana tutuklu yargılanıp mahkûm edilen ama iyi bildiğimiz iddianamesinde ve kararında somut suç isnadı ve ispatı bulunmayan Prof. Dr. Erdal Tercan ve benzerleri hangi bağlamda ve hangi tür “…öcü”dür? 

Çok defa yazdık: “Cemaat eşittir terör örgütü” toptancılığından ve “İyi çocuk, ama …öcü” gibi saçma paradokslardan ne zaman kurtulacağız? Sadece suçluların cezalandırıldığı bir hukuk düzenini ne zaman kuracağız?

Not: Okuyucularımızın bu AYM kararına güvenerek ulu orta “En büyük …öcü de filanca liderdir. Zaten filanca partiyi de …öcüler kurdurdu. Sonra her ne olduysa mahrem odada kavga çıktı ve sokağa taştı.” gibi şeyler yazıp söylemesini tavsiye etmeyiz. Bazı inançlar gizli kalmalı!

Okunma Sayısı: 316
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ''Bu hükümet ekonomiyi düzeltemez''

    Muhalefet meydanlara iniyor

    Zübeyir Gündüzalp için mevlid okutuldu

    Hindistan'da aşırı sıcaklar nedeniyle su ve elektrik kesintisi yaşandı

    BM'den küresel açlık krizi uyarısı

    Rus ordusunun kayıpları açıklandı

    Twitter'dan üç yeni özellik

    Siyasete seviye ve üslup uyarısı

    Ukrayna-Rusya savaşı 72. gününde: Rusya, doğudaki saldırılarını artırarak sürdürüyor

    Orman yangınlarına ne kadar hazırız?

    50 bin çiviyle Esma’yı yazdı

    Müslümanların şikayetlerini görmüyorlar

    Hiperenflasyona doğru gidiyoruz

    İsrail tahrik ediyor

    10 şirketten 9’u uzaktan çalışmayı istiyor

    2023’e kadar en yüksek enflasyon bizde olacak

    6’lı masa umudun masasıdır

    Çiftçi nefessiz kaldı

    Emekliye ek zam yapılsın

    ‘Halkın yüzde 21’i yoksul, yüzde 63’ü borçlu’

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulme karşı izzetli duruş
    Genel

    ''Bu hükümet ekonomiyi düzeltemez''
    Ahmet BATTAL

    AYM ve Yargıtay üyelerine soruyoruz
    Zeynep Toprak

    Hasta mahremiyeti
    Aziz Said Taşıtçı

    Sanal toplum ve dünya
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    30’larda yaşasaydık kime taraf olurduk?
    Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

    Bediüzzaman’ın annesi Nuriye Hanım ve köyü Bilkan...
    Genel

    ''Örnek olmak en iyi eğitim şekli''
    Ali Rıza AYDIN

    ANA

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.