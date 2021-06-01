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1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Bediüzzaman ve demokrasi

Ahmet BATTAL
01 Haziran 2021, Salı
Önceki gün Yeni Asya İstanbul okuyucularının dijital toplantı yoluyla düzenlediği “Bediüzzaman ve Demokrasi” konulu panele iştirak ettik.

Konuşmamıza, hakkı tebliğde internet çağına ayak uydurmaya çalışan gayretli gençlerimizi tebrik ederek başladık. 

Ardından, bizim gibi yaşı ileri olanların Korona musîbeti vesilesiyle de olsa teknolojiye ayak uydurmak zorunda olmasının ve böylece gençlerin hizmetinin kıymetini daha iyi bilmeye başlamasının hayrından ve onların önünü açmanın gerekliliğinden bahsettik. 

Konuşmacılardan muhterem Taha Akyol’un, Bediüzzaman’ın “Eski Said Dönemi Eserleri”ni dikkatle ve not alarak okumuş olması ve mukayeseli çalışmasının özet notlarını izleyiciyle paylaşması gerçekten kıymetliydi. 

Zaten, işini ciddiye alan ve dersinin hakkını veren hoca her zaman kıymetlidir. 

Muhterem Akyol konuşmasında Anayasa Hukuku Profesörü Merhum Dr. Ali Fuat Başgil’in eserlerini ve fikir dünyasını ele alan bir kitap hazırlama planından da söz etti. Biz de bundan da cesaret alarak, programın sonunda kendisinden sizler adına bir ricada bulunduk. 

Mealen konuşmamız şöyle: 

“Türkiye’nin fikir dünyası, sizden, Ali Fuat Başgil’den başka, bir de, Bediüzzaman’ın fikir dünyasını ve devlet ve adalet felsefesini tarihçi ve hukukçu bakış açısıyla ele alan bir eser bekliyor.”

Kendisi dedi ki “Ali Fuat Başgil’i çalıştım, hazırlıklarım tamam sayılır. Başgil’i benim bakışımla anlatan bir eseri benden başkası yazmaz. Bediüzzaman’ı anlama ve anlatma konusunda ise gereken eserleri sizler yazabilirsiniz ve zaten yazıyorsunuz.” 

Bunun üzerine biz de şunu söyledik: “Bediüzzaman’ın fikirlerini ve hayat hikâyesini sizin özgün perspektifinizden yazabilecek olan sadece sizsiniz. Bunu yine siz yapabilirsiniz ve yapmalısınız.”

Akyol bunun üzerine şunu söyledi: 

“Bediüzzaman’ı yazabilmem için, bir kitap yazmanın gerektirdiği özel metotla konu üzerinde daha uzun zaman çalışmam lâzım. Siz duâ edin, Allah ömür versin de ona da sıra gelsin diyelim.”

Biz ve bütün izleyiciler bu duâya hep birlikte “amin” dedik. 

Zira biliyoruz ki Türkiye’nin yakın dönem siyasî tarihini gerçekten akademik bir hassasiyetle çalışan ender entelektüellerden biri olarak Taha Akyol’un Bediüzzaman ve fikir dünyası hakkında yazıp söyleyecekleri toplumun bütün kesimleri ve olaylara ve olgulara önyargılardan uzak bakacak olan gelecek nesiller için çok kıymetli olacaktır. 

Bizce bu görevin diğer bir muhatabı da babası Taha Akyol gibi gerçek bir entelektüel olan Mustafa Akyol’dur. 

Tavzih için not: Pazar günkü yazımızda, bir kısım rektörlerce hazırlanan ve birçok üniversitenin rektörünce imzalanan Filistin Bildirisini eleştirmediğimiz gibi imza koymayan rektörleri de haklı bulup desteklemedik. Biz sadece haberin medyada veriliş biçimini, genel olarak bu tür bildirilerin metnini oluşturma yöntemini ve bu çarpık yöntemle tezahür eden “yaranma” amacını eleştirdik. 

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