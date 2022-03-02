Bilkent Doğumevinde mutluluk anısı

Önceki gün, 28 Şubat 2022’de akşamüzeri Bilkent Doğumevi’nde bir çocuk dünyaya geldi.

Ailesi, adına “güçlendirilmiş parlamenter sistem” dediler.

Bu çocuk İnşallah yaşayacak ve büyüyecek.

Harikalar asrındayız. Kısa zamanda reşit olacak ve adına uygun icraat yapacak.

Her şeyden önce Türkiye’yi “tek adam rejimi”nden kurtaracak ve demokrasi ve Avrupa Birliği rayına yeniden oturtacak.

Ardından geniş bir mutabakatla yeni bir Anayasa yapmanın yolunu bulacak ve o yolu temizleyip döşeyecek.

Partilerinin isim sırasına göre Kemal Kılıçdaroğlu’nu, Ali Babacan’ı, Gültekin Uysal Beyefendiyi, Ahmet Davutoğlu’nu, Meral Akşener Hanımefendiyi, Temel Karamollaoğlu’nu ve ekiplerini tebrik ediyoruz.

Aynı saatlerde Beştepe’deki kanunsuzluklar mekânı Aksaray’da AKMHP cumhurunun başkanı Erdoğan Anayasa’da yeri olmayan kaçak bir kurulu (Bakanlar Kurulu’nu) toplantıya çağırmıştı.

(Sonra da zaten açıklaya açıklaya, yüzde yüz yirmi beş zamlı hale gelen elektrikten yüzde on sekiz yerine yüzde sekiz KDV alınacağını açıkladı).

Aynı günlerde yalı kızı eski bir siyasetçi medyada ve sosyal medyada yeniden boy gösterdi.

Parlamenter sistemin koalisyonlara sebep olduğunu ve bunun yanlış ve kötü olduğunu anlattı.

Ama uygulamadaki başkancı sistemde iktidarın iki üç partinin koalisyonu durumunda olduğundan bahsetmedi.

Toplumun bölünmüş ve kamplaşmış durumda olduğunu söyledi.

Ama bölünmenin asıl sebebinin başkancı sistemin toplumu iki kutba ayırması olduğundan nedense bahsetmedi.

Daha da ilginci “merkez sağda kucaklayıcı bir parti lâzım” dedi.

Evet evet, parti enflasyonunun zirvesindeki memleketimizde bunu bile dedi.

Aynı günlerde bir bakan eşinin, devlet tarafından kendisini “korumak” üzere görevlendirilen hanım polis memurunu “yağmurdan koruma görevlisi” ve “yüklerini taşıma görevlisi” olarak (af buyurunuz) “kullandığı” tesbit edildi.

Kendisinin korunmaya ihtiyacı yoksa o polis neden onun yanındaydı? Korunmaya ihtiyacı varsa o “koruyu”cu elinde şemsiye ve poşetler ile nasıl bir “koruma” yapacaktı?

Biz devlet yetkisi kullanan bürokratların bu makamları millete hizmet yeri olarak görmelerini sağlayacak bir iktidar istiyoruz. Demokrasi kılıklı denetimsiz jakobenizmden bıktık zira.

Varsın koalisyon olsun. Yeter ki devlet milletin hizmetkârı olsun. Bürokrat denetlenebilir olsun.

Devlet bölmesin, ayırmasın, farklılıkları uyumlulaştırsın.