"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 EYLÜL 2020 PAZAR - YIL: 51

Günün doğusu ve doğrusu

Ahmet BATTAL
20 Eylül 2020, Pazar
Not: Bu yazı 365 günlük takvimin ne olduğunu bilmeyen 40 yaş altı için uygun değildir!

Gündoğumu mahalli her gün biraz değişir, ama kıyamet yaklaşmadıkça tamamen değişmez. 

Günün sözü takvimden takvime, günden güne değişir. Zenginliktir. Bazısı bundan ders alır, bazısı bundan ibret alır… 

Günün yemeği takvimden takvime, keseden keseye değişir. Hepsi keyfe uygundur. Bazısı onun keyfine bazısı bunun damağına…

“Bugün doğana ne isim verelim” sorusunun cevabı da takvimden takvime, günden güne değişir. Ama hepsi kendisine göre güzeldir. Beğenene lâf edilmez.

Günün doğrusuna gelince;

Bazı doğrular kişilere göre değişebilir. Bu doğru.

Zira insan değişir. Hem tekâmül etmek güzeldir. 

Bazı doğrular zamana göre değişebilir. Bu da doğru. 

Zira, evet, bakış açıları değişir. Ufuk açmak zenginliktir. 

Ama dünkü doğru aynı kafada bugün yanlış oluyorsa, dünkü yanlış bugün doğru sayılıyorsa… durup düşünmek lâzım, değil mi?

Akşam yatarken herhangi bir konuda “doğru budur” diyenin, sabah kalkınca “yok bu doğru değil, şimdi bu doğru” demesi ne kadar doğrudur? 

Bu doğrucuya ne kadar itibar edilebilir?

Rüyalar ve rüya gibi hayaller ve hayal kadar hakikî gerçekler ne kadar gerçektir ki, onlara güvenerek doğru ve doğrultu belirlenebilsin!

Böyle yapanın doğruluğuna ve doğruculuğuna ne kadar itimat edilebilir?

Hele başkalarının doğrusunu kendi doğrusu sayan ve sanan ve bu sebeple günlük olarak doğrultu değiştiren doğrucuların doğruluğundan kim ne kadar emin olabilir?

Doğrunun zıddı nedir? Yanlış mı, yamuk mu, eğri mi?..

Bir doğru uzayda nereye giderse ve ne kadar giderse doğru gidebilir?

Doğrucusu sık değişenin doğrusuna güvenilmez.

Düşmanı sık değişenin dostluğuna güvenilmeyeceği gibi.

Ama…

Doğru eğer hakikate dayanıyorsa ve Hakk’a gidiyorsa eğrilme ihtimali yoktur. 

Prensibi hakikatten ibaret olanın doğruları değişmez. 

Pusulası sağlam olan, yönün doğrusunu bilir. 

Hele kuzey kutbunda duranın, güneyi parmağıyla gösterebilmek için, bırakın pusulayı, göze bile ihtiyacı yoktur. Yeter ki bastığı/durduğu yerin kıymetini bilsin!

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Doktorlar siyasetin hedefi olmasın

    Muhalefetten iktidara ‘ek bütçe’ çağrısı

    Salgın yeniden alevleniyor

    Beyrut Limanı'nda 9 kişi hala bulunamadı

    Dünya genelinde son 24 saatteki gelişmeler

    Türkiye'de 1538 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu

    Hekimlere şiddeti körükler

    Irak'ta ibadet yerleri 5 ay sonra yeniden açılıyor

    Öğrencilere ücretsiz maske desteği verilecek

    Siirt'in Şirvan ilçesi karantina altında

    Cezayir, ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak istiyor

    Binali Yıldırım'in Kovid-19 testi negatif çıktı

    'Salgının tekrar alevlendiğini söyleyebiliriz'

    Melbourne'de koronavirüs sessizliği

    İtalya'da halk referandum için sandığa gidiyor

    İstanbul'da salgın önlemi: Bazı kurumlara HES kodu olmadan girilemeyecek

    Küresel salgının 3 merkezi... Hindistan, Brezilya ve Meksika'nın son 24 saati

    'Normalleşme' ile İsrail'in işlediği suçları görmezden geliniyor'

    Dışişleri Bakanlığından Rus mahkemesinin 'Kırım Tatarları'na kararına tepki

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    12 Eylül ve 28 Şubat’tan günümüze cemaatler
    Mehmet KARA

    Erdoğan tekrar aday olabilir mi?
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Tarîkat ve cemaatler
    Hasan ŞEN

    Yıldızlar kaymaya devam ediyor
    Sebahattin YAŞAR

    Ölümü düşününce normalleşiyor insan
    Feyzullah ERGÜN

    Koronavirüse farklı bakış (4)
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur’da rüya (1)
    Abdurrahman AYDIN

    İslâmın “Güncellenmiş” evrensel bir sunumu: Risâle-i Nur
    Risale-i Nur'dan

    Ölüm, asıl vatana bir sevkiyattır
    Ahmet BATTAL

    Günün doğusu ve doğrusu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.