"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 MAYIS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

İşaret fişeği mi, izli mermi mi?

Ahmet BATTAL
02 Mayıs 2019, Perşembe
Askerlik yapmamış olanlar için ön bilgi:

Karanlıkta havaya işaret fişeği atan “ben buradayım” der. Yerini belli eder. Kimseyi korkutmaz. Ya ümitlenir, ya da ümitlendirir. Ya da her ikisi birden olur. 

İzli mermi ise silâhlarda gece atışında merminin nereye isabet ettiğini görmek ve şarjörde kaç mermi kaldığını anlamak için kullanılır. Merminin çıkış ve varış yerini belli ettiği için atan da korkar atılan da… 

Gelelim hakikatine…

Siyasî ortamımızın gündüz değil gece durumunda olduğunda hemfikir olmayan yoktur. 

Hem de dikkatli bakan herkes fark ediyor ki, son zamanlarda, seçim öncesinden başlayarak beklendiği gibi, siyasette ilginç hareketlenmeler var. 

Bazılarını sayalım: 

1. Basında, bilhassa “yandaş medya” ya da “havuz medyası” olarak adlandırılan kesimde samimî AKP’lilerin AKP ve dönem eleştirisi içeren yazıları gittikçe artıyor. 

2. Siyasî parti haberleri eskisinden daha fazla çeşitlilik içeriyor. Bilhassa “küçük” partilerin ve liderlerinin haberleri “yandaş medya” da –bile- yer buluyor.

Meselâ geçen hafta, NTV Radyo, Demokrat Parti Genel Başkanı ve Afyon milletvekili Gültekin Uysal’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptığı geçmiş olsun ziyaretine saat başı haberlerinde yer verdi. Hem de Uysal’ın adını da vurgulayarak. 

(Elbette haber değeri de taşıyan bu ziyaret ve benzeri siyasî etkinliklerin verilmesi değil verilmiyor olması gariptir).  

3. Anayasa Mahkemesi eski Başkanı Haşim Kılıç bir ödül töreninde net ve sert bir “dönem ve siyaset eleştirisi” yapmış. AKP’lilerden “bu arkadaşlarımız” diye bahsederek toplumun ahlâkını bozduklarını söylemiş. Cümleleri şöyle:

“Ne yazık ki önce ‘ahlâk ve maneviyat’ diye iktidara gelen bu arkadaşlarımız, ne pozitif hukuk kuralları bıraktılar ne de ahlâk bıraktılar.” 

Bu haber yandaş basında hiç yer bulamasa da bir dalgalanmaya sebep olduğu açık. Meselâ Yeniçağ Gazetesi konuyla ilgili olarak “Haşim Kılıç’ın ahlâkını arkadaşları mı bozdu?” şeklinde çarpıtarak haber yapmış, ama bu haberi sonra gerekçe de göstermeden web sayfasından kaldırmıştı. 

4. Geçen haftalarda ziyaret edip sohbet ettiğimiz eski AKP milletvekili ve eski belediye başkanı bir hukukçu dostumuz başka netameli konularda konuşurken tedbirli davranmasına karşılık şu cümleyi net söyledi: 

“Partimiz erimeye başladı. Bu iş dondurmaya benzer, erime başlayınca yavaşlatabilirsiniz, ama durduramazsınız.” 

Bu dört örnek ve daha fazlası neyi gösteriyor?

Kimine göre birileri işaret fişeği atıyor ve ortamı aydınlatıyor. Ya da birileri o fişeklerle “ben buradayım, beni de görün” diyor. 

Kimine göre de birileri şarjöre tümden izli mermi tıkmış ve habire tetiğe basıyor. 

Biz ise asıl muhataplarımıza soruyoruz. 

Bu karanlık geceleri ne zaman bitireceksiniz ey Demokratlar? 

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor

    Ramazan’a merhaba
    📷

    Tefekkür Penceresi

    Uyuşturucu bir ülkeyi yıkabilir

    ABD'li siyasetçiden İsrail'in Filistinli çocukları tutuklamasına karşı yasa tasarısı

    Tarihte ilk kez iki Türk takımı Avrupa Ligi play-off'ta Dörtlü Final'de

    6 il için kuvvetli yağış bekleniyor

    Zarif'ten ABD'ye 'ortak hareket etme' çağrısı

    'Yahudilere karşı antisemitizm fikri Müslümanlar için İslamofobiyi doğuruyor'

    Marmara'da hava sıcaklığının yarın 2 ila 4 derece azalması bekleniyor

    ''Bu dönemde Türkiye'nin ilk gündem maddesi ekonomi olmalı''

    Paris'te Sarı Yelekli Siyah Bloklu 1 Mayıs gösterisi; 200'den fazla gözaltı

    İsrail işgal ettiği Filistin'de evleri yıkmaya devam ediyor

    Pompeo: Venezuela’daki demokrasiyi yeniden kurmak için askeri güç kullanırız

    TBMM redlerle açıldı

    Cumhur ittifakı AKP’ye ağır mı geliyor?

    İşçiler meydanları doldurdu, EYT ve KHK teması işlendi

    Avusturya Başbakanı Kurz: Terör örgütü PKK’nın ülkemizde yeri yok

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    Malûm şahısla siyaset yoluyla galebe edilmez
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Hak ve adalet yerini bulur
    Genel

    Çiftçi ekimden vazgeçince buğday da alarm veriyor
    Süleyman KÖSMENE

    Ramazan’a hazır mıyız?
    Ahmet BATTAL

    İşaret fişeği mi, izli mermi mi?
    Genel

    Tırtılın kelebeğe dönüşmesi, haşri ispatlıyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Said Nursî: Mahkeme hür ve tarafsız olmalı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Belirsizlik zarar veriyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.