ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2026 SALI

Merhum anne Emine Sungur’un aziz hatırasına

Nejat EREN
03 Şubat 2026, Salı
Merhum Mustafa Sungur Ağabeyin hayat arkadaşı, Emine Anne. Hayatını davaya adayan çocuklarının babası, Sungur’u aniden kapıda görünce, “Üstad seni kovdu mu?” hayret ve ikazı! Hizmet adına bambaşka bir örnek!

Yedi çocuğu baba hasretiyle eğitip büyütürken, teşvik, fedakârlık ve şikâyetsizliğin zirvesinde bir karakter! Emine Sungur ismiyle değil, sabır ve sadakatiyle bilinen bir şefkat kahramanı! 

Bediüzzaman’a “Sungur, Risale-i Nur’da fani olmuştur!” hakikatinin müsebbibi! 

Özel hayatının mahreminde, Sungur’un; Bediüzzaman’la hizmette beraberliğini sağlayan feraset! Manevî destek, sabır, dik duruş, arka planda kalma, hizmete odaklanma.  

Dava adamı muallim Sungur’un uzun, çileli hizmet hayatının sürekliliğinin manevî destekçisi.

Mustafa Sungur’un hizmet çizgisindeki: Sadakat, istikrar, sükûnet, ölçü, kucaklayıcı, şefkatli üslubundaki tesirli hayat arkadaşı. Vakar ve olgunluğun timsali! 

Nur davasının önemi ve bekası için katlanılan, şahsiyet ve aileye değil hizmete odaklı duruş. 

Uzun ve çileli yolculukta, tek başına direnç, sağlam iradeyle aileyi idare becerikliliği! Klasik  bir destekleyicilikten öte, hizmetin sessiz ve sabit ortağı olmak!  Mahremiyet sırrının hassasiyetiyle, aile fertlerinin ön plana çıkarılmaması şuurlu tercihi! Gerçek “eş olma” hayatî fedakârlık! Uzun yolculuklar, maddî zorluklar, gözaltılar, sürgün, takip, hakaret, aşağılanmalara karşı yıkılmadan dik durabilme! Dua, sebat, ihlâs, samimiyetle hakka tevekkül ve teslimiyet kararlılığı! 

Fıtratı yaşayan, yaşatan, mütevazı, gösterişsiz, ama kaliteli ve anlamlı bir şefkat nişanesi.  

Tarih: Ön safta görünenler kadar, görünmeyenleri de kaydeder! Emine Sungur annemiz, şartların öngörülemez belirsizliklerine sadık inancı ve imanıyla, her türlü olumsuzluğa tahammül eden harika bir hayat örneği bırakmıştır. 

Eşinin davasını kendi davası kabullenme, sessizlik, anlatılma, takdir edilme beklentisinden uzak, maneviyatıyla ayakta duran değerli bir örnek!

Sahabe mesleğine uyan has bir Nur şakirdinin kudsî hizmette berdevam etmesini, ayakta kalmasını sağlayan, istikametli, sarsılmaz, halis, enerjik çizgisinin sessiz kahramanlarından. 

Bütün bu tespitler, Emine Sungur ismini: fedakârlık, sadakat, zorluklara direnme, ferasetli eş olma imzasıyla hafızalara yazdırıyor.  

Merhum annemizin, mevcut ve istikbalin annelerine, isim, nam, peşinde olmama konusunda örnek olmasını diliyoruz. Annelerin, anne olacakların; hizmetin yükünü ev içinde taşımak, dava için fedakârlıklara katlanmalarına örnek olmasını temenni ediyoruz. 

Sosyal, resmî ve cemiyet hayatının bütün menfilikleri ve zorlamalarına rağmen. “Eşimin, ailemin hizmeti benim de imtihanımdır” anlayışını hayatlarında hâkim kılıp hedefe koymakla bir mana taşıyacağını hatırlatmak istiyoruz.   

Şahsî ve birlikte okumalardan, misafir ağırlamaya kadar, hizmetin her türlü faaliyetine katılmayı şiar edinen bir aşk ve şevke odaklanmalarının ayrı bir zevk olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Kalp, ruh, akıl ve his dünyalarımızın arzusu ve ihtiyacını tatmin etmenin güzelliğini paylaşmak istiyoruz. 

Eş, iş, ev, çocuk ana eksenli bir aile hayatının manevî hizmetlerle takviyesini diliyoruz.  Her türlü zaman dilimlerini katlayarak arttıran: güzellik, hasenat ve sevapla dolduracak bir hayata nail olmak temennisiyle . 

Merhum Emine Sungur annemizin mekânı Cennet olsun. Rabbimiz taksiratını affetsin. Aile efradı, dost ve sevenlerine sabırlar versin. 

