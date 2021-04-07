"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kişilikli kişiler ve mirasları

Ahmet BATTAL
07 Nisan 2021, Çarşamba
Şahsiyet sahibi kişilerin şahısları ile şahsiyetleri arasında vefatlarına kadar süren sıkı bir bağ vardır. Göçünce şahsiyetlerini miras bırakırlar.

“Duruş” ve “dâvâ” sahibi “adam gibi adam”lar da dileyen herkesin alıp sahiplenebileceği, ama ancak bazılarına nasip olan vasıfları miras bırakırlar. 

Bu vasıflara sahip “Üç Mehmetler”den biri olan Mehmet Kutlular, örnek almaya çalıştığımız, mirasına talip olduğumuz “şahsiyet”lerin en başta gelenlerinden idi. 

İstikametli iman hizmetinin çok kıymetli markası Yeni Asya’nın emanetçilerinden idi. 

1979’da tanıdık. Zayiata tahammülü olmayan, bizim gibi “hayırsız”ların bile adam olması için “gözüm” iltifatı ile elinden tutan, yetişmesi için gayret gösteren biriydi. 

Çok zengindi. Paylaşılması çok kolay olan çok büyük bir miras bıraktı. Bir sandığa, bir listeye, bir köşeye sığmaz. 

Yeni Asya Neşriyat’tan çıkan “İşte Hayatım” adlı kitabı bile mirasının ancak bir numunesidir. Alıp okumak, okutmak ve ders almak hepimizin boynunun borcudur. 

Vefası miras kaldı. Mirasçıları paylaşıp çoğaltacaklar. 

Sebatı miras kaldı. Varisleri sabit ayaklarını bastıkları yerden kaldırmayacaklar. 

Sadâkati miras kaldı. Manevî kardeşleri ve evlâtları sadâkate sadâkatle sahip çıkacaklar. 

Müdebbir idi. Tedbiri onu yetiştiren “kurmay aklı”ndan miras almıştı. O da şimdi hepimize emanet.

Bunlar ve diğer vasıfları… Kıyamete kadar çok kişide yaşamaya ve çoğalmaya devam edecek. Orman yangınları çağını bereketlendirip yeşertecek. 

Biz bugün tarzımızda bir istisna yapıp bir nevi kerametini izhar edelim.

Bir zaman, dünyaca da büyük ve rütbeli bir zatı Gazete binasındaki odasında mütevazı kahvaltı sofrasında ağırladı. 

Tanışma faslından sonra neşeli süren sohbetin bir yerinde o zat “filanca kişi hakkında ne düşünüyorsunuz, sizden midir, Nurcu mudur” gibi bir şey sordu.

Kutlular Abinin cevabı netti: “Hiçbir alâkamız yoktur. Eski alâkamız da kesilmiştir.” 

Sofra bir an soğudu. Soran ve cevap veren hariç herkes şaşkındı. Başka mevzularla sohbet devam etti. 

Vakti gelince dâvetten ayrılan misafir yanındaki aracı dostuna “ben Nurcuları şimdi tanıdım, yeniden ısındım” dedi. Önyargıları yıkılmış, rahatlamış, sınırları netleştirebilmiş olmaktan dolayı fevkalâde mutlu olmuştu. Evet, kendisi o sınırın dışında idi. Ama artık içindekilere hayranlıkla bakıyordu. 

Meğer o misafir, sınırın içinde zannettiği ve bu sebeple hakkında fikir ve bilgi sorduğu kişi ile arasında geçmiş olan şahsî ve ailevî mahrem ve nazik bir mesele sebebiyle ve o yanlış işi yapandan başlayıp sınırın içindeki herkese yayılan türden bir hüküm vermişmiş. 

Kutlular Abinin zaten var olan sınırları tatbik ve sorulan kişinin durduğu yeri de buna göre tarif edip sınırın dışında olduğunu tesbit eden net tavrı çok işe yaramış. Bu sayede Nurcular ve dolayısıyla Nurculuk hakkında fevkalâde rahatlamış. 

Bu mümaşaatsız, hesapsız, dobra, net, merdane tavır o gün bizim için de bir ders idi. 

Herkes dersini anlatacak. Bu günler o günler. 

Zira eğitim ve imtihan devam ediyor. Rahmetten ümidimiz ise tamdır. 

Okunma Sayısı: 296
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Acımız büyük

    Brezilya'da bir günde gerçekleşen en yüksek ölüm sayısı gözlemlendi

    Yönetim Kurulu Başkanımız Atik: Hassasiyetle koruduğu tavizsiz çizgide yola devam edeceğiz

    'Bütün yaptırımları bir defada kaldırmaları gerekiyor'

    3 saate yaklaşan görüşmeye ilişkin Kalın'dan açıklama

    'Tavizsiz çizgisi ve dâvâsına sadâkatiyle maruf Kutlular Abiye Allah’tan rahmet dilerim'

    Milli Halterci İsmayilov'dan 2 altın madalya

    'Türkiye'yle ilişkilerimize ivme katmak için geldik'

    'Hayatı hizmet ve mücadele ile geçen Mehmet Kutlular Ağabey vefat etti'

    Yeni Asya’nın ve hürriyetçi demokratların başı sağ olsun

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Gazze şimdi de Kovid-19 kıskacında

    Virüsten sonra yokluk da vurdu: Emeklilerle ilgili kanun teklifi TBMM'ye sunuldu

    23 bin çocuk sokaklarda çalıştırılıyor

    Trafik gürültüsü kalp riskini artırıyor
    📷

    Mehmet Kutlular Ağabeyimizin Dilinden Hizmet Hatıraları: Yazı dizileri, röportajlar, videolar

    Yeni Asya camiasına başsağlığı diliyorum

    Yeneroğlu: Mehmet Kutlular Bey’in vefatını teessürle öğrendim

    Bu sistem mutlaka değişmeli

    Endonezya ve Doğu Timor'da ölü sayısı artmaya devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Acımız büyük
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kutlular Ağabeyle 45 yıl
    Faruk ÇAKIR

    Kutlular Ağabeyi uğurlarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Ah! Kahraman Kutlular ağabeyim...
    Cevher İLHAN

    Kutlular Ağabey!
    Ahmet BATTAL

    Kişilikli kişiler ve mirasları
    Ali FERŞADOĞLU

    Artık düş yakamdan!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Üretim azalırken, tüketim artıyor
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul Sözleşmesi’nin kadın mimarları

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.