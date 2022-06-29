"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Satılık şirketler ve sahte güvenler

Ahmet BATTAL
29 Haziran 2022, Çarşamba
Gazete ilanları azaldı. “Sarı sayfalar” mazi oldu. Ama internet ilanları arttı. Bunlar teknolojinin faydaları ve bir tür gelişme göstergesi.

İnternet ilanlarında ve gazete ilanlarında “satılık şirketler” var. Peki bunlar neyin göstergesi?

“Ticaretin” diyebilirsiniz de o kadarını biz de biliyoruz. 

Bahsini ettiğimiz şirketler faaliyette değiller.

Malı mülkü, imalatı, deposu, işçisi olan şirketler de satılabilir elbette. 

Satış derken de yanlış anlaşılmasın: 

Şirket sermaye şirketi ise satılan “şey” bir “şirket” değildir, şirketin paylarıdır. Birazıdır, yarısıdır, çoğudur veya tümüdür ama satışla el değiştiren şey şirketin paylarıdır. Çünkü ticaret şirketleri de “kişi”dir ve kişiler “alınıp satılabilir” değildir. Kişiler hakların konusu değil tarafıdır. Davaya konu olmazlar. Taraf olurlar. Bunu geçelim.

Aktif bir şirketin bir kısım paylarının ya da bütün paylarının satışının sebebi de çok çeşitli olabilir. Ama konumuz aktif şirketler değil.

Şöyle bir limited şirket satış ilanı mesela: “Sermayesi yüz bin lira, alacağı, borcu, malı yok. Temiz. Satılık. Beş bin lira.”

Anlaşılır ki bu limited şirket kısa ya da uzun süre önce bir “sermaye şirketi” olarak yani kürsüdeki tarifiyle “sermayenin şirketi” olarak yüz bin lira nakit sermaye ile kurulmuş. 

O zaman sorulur: 

Sermayesi yüz bin lira ise neden yüz bin lira etmiyor da ancak beş bin lira ediyor? 

Çünkü malı mülkü olmadığı gibi bankadaki hesabında da parası yok.

Sermayesinin tümü kurucu ortak ya da ortaklar tarafından şirkete getirilmemiş ise hiç değilse dörtte birinin getirilmiş olması lazım. O da mı yok? 

Demek “mecbur değil” ki anlaşılan o da yok! 

Ya da getirilmiş ve götürülmüş. Yani öz sermayesi dahil içi boşaltılmış bir şirket var ortada. “Kayıtlara göre sermayesi yüz bin lira ama aslında sermayesi sıfır!”

O zaman da şu sorulur:

Sadece Ticaret Sicilinde bir dosyadan ve numaradan ibaret olan bir şirketse neden beş bin lira ediyor?

Şirket kurma ve şirket tasfiye edememe uzmanı mali müşavirler cevabını iyi biliyorlar:

“Eski şirket ya, yeni kurulan bir şirkete nazaran bankalardan ve bilhassa kamu bankalarından kolay kredi alınabilir.”

Hepten şaşırdınız değil mi?

Ne yani? Sermayesi kaçırılmış ama kayıtlara göre yüz bin lira değerinde sermayesi “olan” yani “var sandırılan” ama aslında içi boş bir şirkete bankalar kredi mi veriyorlar? 

Patlak tekere yırtığı göre göre hava basanlar kimler? 

Bu kredi düzenini kim kurdu?

Kim yönetiyor?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun ve Kurumunun bunlardan haberi var mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bu konuda ne biliyor? Ne gibi tedbirler almayı düşünüyor?

Okunma Sayısı: 314
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail uluslararası hukuku ihlal ediyor

    AB: Yunanistan'dan mülteci haberleriyle ilgili araştırma istedik

    Şehit Uzman Çavuş Abdullah Bayram, dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Hiçbir hedef tutmadı

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzalarının ardından NATO'dan ilk açıklama

    Asgari ücret komisyonu toplanıyor
    📷

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı

    Kuytul’un eşi ve kızına da gözaltı

    Konut fiyatları daha da artacak

    Parayı yurt dışına çıkarabilirler

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında 'Üçlü Muhtıra' imzalandı: Muhtırada neler yer alıyor?

    6’lı masa 3 Temmuz’a hazırlanıyor

    Kılıçdaroğlu: İslam otoriterliğe izin vermez

    Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif TBMM Başkanlığına sunuldu

    Altıncı dalganın içindeyiz

    Şanlıurfa’da doktor istifaları

    İşçi hakları çöküyor

    İçler acısı bir durum

    Yüzde 54.7: Millet İttifakı kazanır

    BM, Rusya'nın AVM saldırısını kınadı

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Yurt dışı kurban kayıtları başladı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İktidar iner, 6’lı masa çıkarken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Oyunlar oy erimesini duramıyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Ümitsizliğe paydos!
    Genel

    Hiçbir hedef tutmadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Taziye vesilesiyle bir Emirdağ hatırası
    Ahmet BATTAL

    Satılık şirketler ve sahte güvenler
    Genel

    Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın imzalarının ardından NATO'dan ilk açıklama
    Genel

    Asgari ücret komisyonu toplanıyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.