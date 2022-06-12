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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Tümden gelim güme gidim!

Ahmet BATTAL
12 Haziran 2022, Pazar
Aslında cevabını bildikleri halde ve doğru cevaptan hoşlanmadıkları için bize ısrarla “siz CHP’li oldunuz” demeye kalkan o “internet tipi” okuyucularımız yine kızacaklar ama olsun. Kızgınlıklarının asıl sebebinin, dini istismar eden ve böylece dine faydadan çok zarar veren AKP siyasetine bu sebeple dost olmamamız olduğunu biz de biliyoruz onlar da. Doğru doğrudur. Biz yazalım:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” hakkında TBMM Adalet Komisyonu’nda yapılan görüşmeler sırasında önemli şeyler söylemiş: 

(Önemi, konuşmasında Yeni Asya’dan da bahsetmiş olmasında değil. Doğruyu aktarmış olmasında.) 

“Elimde Türkiye’de kamu bankalarından gazetelere verilen ilanların dağılımı var. En çok ilan alan gazete Türkgün. İkinci Sabah, üçüncü Akşam, dördüncü Analiz, beşinci Takvim. Sıfır ilan alanlar; Sözcü, Cumhuriyet, Karar, Yeniçağ, Korkusuz, Milli Gazete, BirGün, Evrensel, Yeni Asya, Yeni Mesaj. Şimdi, böyle yapılar kurunca böyle taksimatlar çıkıyor. Sizi görevlendiren, sizi oraya, iktidara aidiyetiniz, sadakatiniz üzerinden yollarsa sen de bu görevlendirmenin gereğini yapıyorsun.”

“Bu taksimi kurt yapmaz, kuzulara şâh olsa…” diye de ekleseymiş yeriymiş. 

Aslında bu ilginç bilgi Türkiye’nin basın hürriyeti alanında her sene beşer beşer geriye atlamasının sebebini de deşifre ediyor. Zira iktidar kullanan bürokratlar ayrımcılık yaparak açıkça zulmediyor. Bürokratları atayarak kendi iktidarına alet edenler de bunu “dine hizmet eden AKP’ye hizmet” diye yapıyor. 

“Sevsinler sizin dininizi” demek isterdik ama o öyle olmuyor!

Özel’in verdiği şu bilgiler de ilginç: 

“Tiraja göre olsa en çok ilanı Sabah alır ama ardından Sözcü’nün alması lazım. Sözcü almış mı? Sıfır. Örneğin, Türkgün Gazetesi tiraja göre sıralamada 21’inci ama ilanda birinci… Yani MHP’nin bakanı yok ama, basınının akanı çok, bayağı akmış.”

Bu cümlelerdeki akan, bakan ve “bayağı”yı hangi anlamda kullanırsak kullanalım “cuk oturuyor”. 

Özel’in şu teklifi de önemli: 

“… hadi bakalım, sizin dediğiniz gibi yapalım. Bir sene sonra bu terse döndüğünde sizin gibi davranan ve sizin gibi atanan birileri gelse, yapmayacağız ama gelse, o zaman hoşa mı gidecek? Bütün kamu bankaları gidecek, bu sefer verilmeyenlere verecek, siz de oturacaksınız.”

Bu adalet taahhüdünü, -halen de varlarsa- “AKP giderse adalet de gider” diye korkanlar kaydetsinler. 

AKMHP iktidarı adaleti kendi hayat alanından -bir daha getirmemek üzere- gönderdi. Onun iktidarında geri gelmeyecek.

Bu sebeple biz yeni iktidarlara bilhassa adalet için muhtacız. Ve adalet vadedenleri kaydediyoruz. 

Mesele sadece Adalet Yürüyüşü ile level atlayan Kemal Kılıçdaroğlu ya da başka siyasiler ve partiler değil. AKMHP dışındaki tüm talipliler bilhassa adalet hususunda gözümüzün önünde duracak. 

Demokrat Parti’den sonraki ilk göz ağrımız olan Adalet Partisi’nin mirasçılarının taahhütlerini de ayrıca izliyor ve kaydediyoruz. 

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