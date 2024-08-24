Ablam ve annemin ölümünün ardından...

Bismihi Subhanehu

Annem ve ablamla beraber yaşadığımız hatıralarımız hem derslik hem de düşündürücüdür.

Ablam, 21 Temmuz 2023 tarihinde; annem ise 19 Temmuz 2024 tarihinde vefat etmişti.

Benim şefkatli ve fedakâr annem…

Mısır tarlalarının büyüyüp hasada yaklaştığı zamanlarda domuzların tarlaya zarar vermemesi için tarlanın ortasına köylüler tarafından “kelif” dediğimiz portatif evler yapılıyordu. Bir yaz döneminde biz de yapmıştık, tenekeler dövülerek sesler çıkarıp domuzları kaçırmak için çeşitli yöntemler uyguluyorduk. Bir gece o “kelif”de kalıp annemle beraber nöbet tuttuğumuzu özel bir hatıra olarak hatırlarım.

Bir başka hatıram da köyden mezraya çıktığımız zamanlardaydı. Bir gece şiddetli bir fırtına çıktı. Ablam, ağabeyim, annem ve ben beraberdik. Babam o zamanlar gurbetteydi. Şiddetli bir fırtına çıkmıştı. Şimşek ve gök gürültüsü yanında yakınlarımıza yıldırımlar çakıyordu. Yataklarımızdan kalkıp örtümüzü başımıza alarak salavat getirmeye başladık. Demek iman derslerini o zamanlar almaya başlamıştık. Sabah kalktığımızda 50 m. ilerde üstümüzdeki büyük kayanın kuş yuvası şeklinde nasıl delindiğini görerek yıldırım çarptığını anlamıştık.

Bir başka gün arkadaşlarımızla hem birbirimizi hem de başkalarını eleştiriyorduk. Buna şahit olan annem bizlere o hiç unutamadığım tarihî dersini veriyordu. “Bakın çocuklar” dedi, “Karınca da küçüktür ama kendi kantarında bir batman gelir” demişti. Biz o zaman buna bir anlam verememiştik. Risale-i Nurlarla tanışınca bu cümlenin ne kadar derin anlamlar içerdiğini anladım. Bir tarafta yaşadığım hatıralar diğer tarafta Risalelerden aldığımız derslerle hakikatler pekişiyor, hayatımız ve dünyamız değişiyordu.

“Haza min fadli Rabbi” (Bu, Rabbimin lütfundandır.)

Bana annelik yapan ablam…

Bana zaman zaman annelik yapan ablam ile geçen beraberliğimizde de çok güzel hatıralarımız olmuştur. Çocukluğumuzda bir gün köyümüzden mezramıza giderken hayvanlarımıza yerel adıyla “alaf” denen yiyecek toplamaya gitmiştik. Mezraya vardığımızda, hayvanları toplamaya çalışırken etrafımızdaki kuşların inip kalkarak bizimle beraber harekete geçtiklerini hatırlıyorum.

Ablam temizliğe çok önem veren biriydi, o zamanlar ailemizde herkesin odası yoktu, beni yanına alır temizliğimi yapardı, o günleri ve hatıralarımı hiç unutamıyorum. Şefkat dersini de ablamdan aldığımı düşünüyorum. Ablam bana bir anne şefkati gösterir her şeyimle ilgilenir tavsiyeler verirdi.

Allah anneme ve ablama rahmet, Peygamberimize (asm) komşu eylesin, bizleri Cennetinde buluştursun.

Âmin, Âmin, Âmin…