"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 AĞUSTOS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Ablam ve annemin ölümünün ardından...

Ahmet Karabel
24 Ağustos 2024, Cumartesi
Bismihi Subhanehu

Annem ve ablamla beraber yaşadığımız hatıralarımız hem derslik hem de düşündürücüdür. 

Ablam, 21 Temmuz 2023 tarihinde; annem ise 19 Temmuz 2024 tarihinde vefat etmişti.  

Benim şefkatli ve fedakâr annem…

Mısır tarlalarının büyüyüp hasada yaklaştığı zamanlarda domuzların tarlaya zarar vermemesi için tarlanın ortasına köylüler tarafından “kelif” dediğimiz portatif evler yapılıyordu. Bir yaz döneminde biz de yapmıştık, tenekeler dövülerek sesler çıkarıp domuzları kaçırmak için çeşitli yöntemler uyguluyorduk. Bir gece o “kelif”de kalıp annemle beraber nöbet tuttuğumuzu özel bir hatıra olarak hatırlarım.

Bir başka hatıram da köyden mezraya çıktığımız zamanlardaydı. Bir gece şiddetli bir fırtına çıktı. Ablam, ağabeyim, annem ve ben beraberdik. Babam o zamanlar gurbetteydi. Şiddetli bir fırtına çıkmıştı. Şimşek ve gök gürültüsü yanında yakınlarımıza yıldırımlar çakıyordu. Yataklarımızdan kalkıp örtümüzü başımıza alarak salavat getirmeye başladık. Demek iman derslerini o zamanlar almaya başlamıştık. Sabah kalktığımızda 50 m. ilerde üstümüzdeki büyük kayanın kuş yuvası şeklinde nasıl delindiğini görerek yıldırım çarptığını anlamıştık.

Bir başka gün arkadaşlarımızla hem birbirimizi hem de başkalarını eleştiriyorduk. Buna şahit olan annem bizlere o hiç unutamadığım tarihî dersini veriyordu. “Bakın çocuklar” dedi, “Karınca da küçüktür ama kendi kantarında bir batman gelir” demişti. Biz o zaman buna bir anlam verememiştik. Risale-i Nurlarla tanışınca bu cümlenin ne kadar derin anlamlar içerdiğini anladım. Bir tarafta yaşadığım hatıralar diğer tarafta Risalelerden aldığımız derslerle hakikatler pekişiyor, hayatımız ve dünyamız değişiyordu.

“Haza min fadli Rabbi” (Bu, Rabbimin lütfundandır.)

Bana annelik yapan ablam…

Bana zaman zaman annelik yapan ablam ile geçen beraberliğimizde de çok güzel hatıralarımız olmuştur. Çocukluğumuzda bir gün köyümüzden mezramıza giderken hayvanlarımıza yerel adıyla “alaf” denen yiyecek toplamaya gitmiştik. Mezraya vardığımızda, hayvanları toplamaya çalışırken etrafımızdaki kuşların inip kalkarak bizimle beraber harekete geçtiklerini hatırlıyorum.

Ablam temizliğe çok önem veren biriydi, o zamanlar ailemizde herkesin odası yoktu, beni yanına alır temizliğimi yapardı, o günleri ve hatıralarımı hiç unutamıyorum. Şefkat dersini de ablamdan aldığımı düşünüyorum. Ablam bana bir anne şefkati gösterir her şeyimle ilgilenir tavsiyeler verirdi.

Allah anneme ve ablama rahmet, Peygamberimize (asm) komşu eylesin, bizleri Cennetinde buluştursun.

Âmin, Âmin, Âmin…

Okunma Sayısı: 176
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bunu hak etmiyor

    Şiddet okula kadar indi

    İsrail yine katletti

    'Evli olanlar daha sağlıklı'

    Aşırı sıcaklar ölüm sebebi

    Rusya ile kara devriyesi yeniden başladı

    Böyle devam ederse çiftçi kalmayacak

    İsrail, ateşkes müzakerelerini kalıcı işgal için kullanıyor

    Konkordato mağdurları ortaya çıkacak

    Şimdi ateşkese ihtiyacımız var

    İsrail, yardımları engelliyor

    M çiçeği virüsü, Kovid-19 gibi yayılmıyor

    Meclis’e olağanüstü toplantı çağrısı

    Sisi, eylül ayında Türkiye’ye geliyor

    Belçika’da okullarda telefon yasaklandı

    'İstifa etmedim'

    Zalimane bir çağrı daha: Gazze'yi tüm insani ihtiyaçlarından mahrum bırakalım!

    İstanbul'da nem rekoru kırıldı

    Kapıdan satışta tüketicilerin cayma hakkı kolaylaşıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mustafa Polat ve Sadullah Nutku
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Türkiye bunu hak etmiyor
    Ahmet BATTAL

    Putin despotizmi ve Rus muhafazakârlığı
    Genel

    Şiddet okula kadar indi
    Risale-i Nur'dan

    Bu kâinat öyle bir kitaptır ki...
    Ali FERŞADOĞLU

    Şevki anlamak için çabamız var mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Nur talebesi bir doktor
    Faruk ÇAKIR

    “Ormandır, yanar” mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.