"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 AĞUSTOS 2025 PAZAR - YIL: 56

Ölünün de gıybeti câiz değildir

İbrahim Günaydın
17 Ağustos 2025, Pazar
İnsan, Allâh katında çok değerli bir varlıktır. Ahsen-i takvîm üzere yaratılmıştır.

Dünya sarayı ve içindeki nimetler, insanın hizmetine sunulmuştur. Koca dünya sofrası, içindeki nimetlerle beraber ona takdim edilmiştir. İnsan için yaratılan bu nimetler sofrasından başka canlılar da istifâde ederler.

Bu sofradan en çok dil, dudak, damak ve dişler istifâde ederler. Cenâb-ı Allah Beled sûresinde: "Biz insana iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi?" diyerek göz, dil ve dudak nimetlerinin önemine vurgu yapmıştır.

Çünkü nimetler sofrasından bu organlarla istifâde edilir. Bunların fiatı da zikir, fikir ve şükürdür. "Ölü eti yememektir."

Gıybet ve dedi kodu illetinden uzak durmaktır. "Biz başkalarının hatâ ve kusurlarını örter isek, Allâh da bizim âhiretteki hatâ ve kusurlarımızı örter ve affeder."

Eğer insan; îman edip  namaz kılar, sâlih amel, güzel ahlâk ve helâl dâirede yaşarsa ahsen-i takvîmdeki üstünlüğünü korur. Eline beline ve diline hâkim olamaz haramlara kayarsa, işte o zaman Ahsen-i takvimden esfel-i sâfilîne  düşer. Başta dilin âfetlerinden kendini koruyamaz ise, en aşağı mertebelere iner. Dilin âfetlerinden kendini koruyan ve gıybet kanserine yakalanmayan kimse kurtulur. 

Peygamberimiz (asm): "Susan kurtulur." "Susmak hikmet ve ibâdettir ve bunları yapan ise az kimsedir." buyurmuştur. "Küçük insanlar kişileri konuşur. Orta insanlar, olayları konuşur. Büyük insanlar, fikirleri konuşur."

İnsan öğle saygıya lâyık ve değerli bir varlıktır ki, ölülerin bile gıybetini yapmayı peygamberimiz yasaklamıştır. "Ateş, odunu yiyip bitirdiği gibi, gıybet de salih amelleri yakıp kül eder."

Peygamberimiz: "Ölülerinizi hayırla anın, onların kötü hallerini değil, iyi yönlerini anlatın." buyurmuştur. Çünkü insanın hayatta olanı kıymetli olduğu gibi, ölüsü de değerli ve kıymetlidir. Hele kalbindeki îman onu daha da üstün kılar.

Sevgili ve şefkatli nebîmiz sallallâhu aleyhi ve sellem: "Bir kimse ölü yıkar da, onda görülen hoşa gitmeyen halleri gizli tutarsa, Allâhu Teâlâ o kimseyi kırk defa mağfiret eder." buyurmuştur. (R.Sâlihîn, 2/932)

Îman, İslâm, ihlâs, zikir, fikir, şükür, Kur'ân ve sünnet üzere kalınız.

Okunma Sayısı: 184
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Karada, havada ve denizde ateşkes sağlansın''

    Avrupa basını, Trump-Putin görüşmesini böyle gördü: "Başarısız"

    Yoğun ilgi gören yaz Kur'an kursları sona erdi - Kur'an coşkusu her an devam etmeli

    31 İslam ülkesi ile İİT ve KİK, İsrail'i şiddetle kınadı: 'İşgal planını kesin şekilde reddediyoruz'

    Pakistan'daki sel afetinde 330 kişi öldü

    Sındırgı raporu: 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

    Suriyeli Arap aşiretleri terör örgütü PKK/YPG'yi kınadı: Haseke Konferansı Arap aşiretlerini temsil etmiyor!

    Kocaeli'deki orman yangınının enerjisi düşürüldü

    İstanbul'da fırtına: Bir tekne alabora oldu

    Trump-Putin görüşmesi 3 saat sürdü: ''Anlaşma sağlanana kadar anlaşma olmamıştır''

    Sıcak hava hafta sonu da devam edecek

    Filistinliler yeni bir "Nekbe" felaketiyle karşı karşıya

    Portekiz'de 1 kişi öldü, İspanya'da 4 asker yaralandı

    'ABD ile gereksiz bir türbülans yaşıyoruz'

    Emirdağ’a sürgün - Üstadın Hayatı (7)

    Galatasaray 2'de 2 yaptı

    Danimarka'da tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

    Almanlar: Filistin resmen tanınsın

    İsrail’e meydan okudular

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.